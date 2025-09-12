San José prepara un debut histórico en Liga: refuerzos, fecha de estreno y la ilusión de Nacha Pérez

El Santo ajusta detalles para su bautismo en el torneo más importante si de femenino hablamos. Si bien no hay certezas en cuanto a equipos y zonas, hay un bosquejo de lo que tendrá la competencia: dos zonas, 8 partidos de octubre a enero, luego playoffs hasta marzo con el país partido en conferencias norte y sur.

Mientras atiende el torneo local de la Superliga (actual subcampeón mendocino), San José ya le apunta al gran objetivo de la temporada, ni más ni menos que la competencia más importa de Argentina. Con un cuerpo técnico de primer nivel y una fuerte inversión en modo apuesta, el Santo buscará dejar su huella a nivel nacional.