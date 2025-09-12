San José prepara un debut histórico en Liga: refuerzos, fecha de estreno y la ilusión de Nacha Pérez

San José activa su mercado de pases
Con la premisa de armar un plantel competitivo, San José sumó tres refuerzos de jerarquía:
- Mellie Burguener, santafesina de 24 años. Mide 1,72mt y su posición es escolta o alera, con paso paso por Gorriones (Río Cuarto), Catamarca Basket y San Lorenzo de Tostado (Santa Fe).
- Virginia Peralta, escolta de 19 años y también oriunda de la provincia de Santa Fé. Durante la última temporada jugó La Liga con Riachuelo, mientras que a nivel internacional participó junto a la Selección Nacional del Sudamericano U17 de Bucaramanga y del Mundial U19 de este año.
- Lorena Da Silva. La pivot de 1,87 nació en Cataguases (Brasil) hace 27 años. Viene de disputar la Liga Nacional Brasileña con Maringá.
San José sumó tres caras nuevas en el mercado de pases.
Nacha Pérez, figura de San José: "La Liga es reinventarme"
Sin dudas que el nombre propio del Santo se llama Natacha Pérez. La ex jugadora de la Selección argentina, asentada hace tiempo en Mendoza, va por un nuevo objetivo en su gran carrera: "Volver a jugar en el primer nivel nacional es reinventarme. Ya más grande, con otras responsabilidad, este torneo es todo un desafío en esta etapa de mi carrera. Quiero acompañar a mis compañeras a entender lo que es un nivel de esta magnitud de competencia".
Nacha Pérez, emblema de San José.
