San José prepara un debut histórico en Liga: refuerzos, fecha de estreno y la ilusión de Nacha Pérez

La elite del básquet nacional asoma y San José ultima detalles para su esperado estreno. Mercado de pases y novedades, a un click.

Por UNO
San José sueña en grande y va por la Liga Nacional.

San José sueña en grande y va por la Liga Nacional.

El básquet de Mendoza sonríe con una catarata de novedades que aparecen en continuado. A nivel país, nuestra provincia empieza a pisar fuerte con diferentes representantes que van por sueños grosos. San José es uno de esos motivos para sonreír, presentación en Liga Nacional de básquet mediante.

El Santo ajusta detalles para su bautismo en el torneo más importante si de femenino hablamos. Si bien no hay certezas en cuanto a equipos y zonas, hay un bosquejo de lo que tendrá la competencia: dos zonas, 8 partidos de octubre a enero, luego playoffs hasta marzo con el país partido en conferencias norte y sur.

Mientras atiende el torneo local de la Superliga (actual subcampeón mendocino), San José ya le apunta al gran objetivo de la temporada, ni más ni menos que la competencia más importa de Argentina. Con un cuerpo técnico de primer nivel y una fuerte inversión en modo apuesta, el Santo buscará dejar su huella a nivel nacional.

San José activa su mercado de pases

Con la premisa de armar un plantel competitivo, San José sumó tres refuerzos de jerarquía:

  • Mellie Burguener, santafesina de 24 años. Mide 1,72mt y su posición es escolta o alera, con paso paso por Gorriones (Río Cuarto), Catamarca Basket y San Lorenzo de Tostado (Santa Fe).
  • Virginia Peralta, escolta de 19 años y también oriunda de la provincia de Santa Fé. Durante la última temporada jugó La Liga con Riachuelo, mientras que a nivel internacional participó junto a la Selección Nacional del Sudamericano U17 de Bucaramanga y del Mundial U19 de este año.
  • Lorena Da Silva. La pivot de 1,87 nació en Cataguases (Brasil) hace 27 años. Viene de disputar la Liga Nacional Brasileña con Maringá.
WhatsApp Image 2025-09-12 at 10.34.47 AM
San Jos&eacute; sum&oacute; tres caras nuevas en el mercado de pases.

San José sumó tres caras nuevas en el mercado de pases.

Nacha Pérez, figura de San José: "La Liga es reinventarme"

Sin dudas que el nombre propio del Santo se llama Natacha Pérez. La ex jugadora de la Selección argentina, asentada hace tiempo en Mendoza, va por un nuevo objetivo en su gran carrera: "Volver a jugar en el primer nivel nacional es reinventarme. Ya más grande, con otras responsabilidad, este torneo es todo un desafío en esta etapa de mi carrera. Quiero acompañar a mis compañeras a entender lo que es un nivel de esta magnitud de competencia".

basquet (2)
Nacha P&eacute;rez, emblema de San Jos&eacute;.

Nacha Pérez, emblema de San José.

