New York Knicks vs San Antonio Spurs: cuándo y dónde ver las Finales de la NBA

Este miércoles arrancan las Finales de la NBA y San Antonio Spurs junto a los New York Knicks serán los protagonistas que den vida a la gran batalla por el anillo de la temporada 2025/2026 de la elite del básquetbol mundial.
Este miércoles arrancan las Finales de la NBA y San Antonio Spurs junto a los New York Knicks serán los protagonistas que den vida a la gran batalla por el anillo de la temporada 2025/2026 de la elite del básquetbol mundial.
Los Knicks accedieron a la gran final de la NBA luego de consagrarse campeones de la Conferencia Este tras vencer a los Cleveland Cavaliers con una barrida de 4 juegos a 0. Por su parte, los Spurs lograron la gesta y se coronaron campeones de la Conferencia Oeste luego de siete ajustados juegos frente a Oklahoma City Thunder.
Los New York Knicks jugarán una final de la NBA luego de 27 años. La última vez que disputaron esta instancia fue en 1999, justamente cuando se cruzaron ante San Antonio Spurs y el equipo del Oeste se quedó con la contienda. Aquel anillo fue el primero de los cinco que obtuvo la franquicia texana.
Los Spurs ganaron a lo largo de su historia cinco campeonatos de la NBA. Sus títulos se lograron en los años 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014. Es decir, hace doce años no se corona con un título de la elite del básquet mundial.
Por su parte, los Knicks han ganado dos campeonatos en su historia. El primer título lo obtuvieron en 1970, cuando derrotaron a los Los Angeles Lakers, y el segundo fue tres años más tarde, en 1973, ante el mismo rival. Ese fue su último campeonato de la NBA por lo que hace 53 años que no logra coronar.
JUEGO 1: 3/6- 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center
JUEGO 2: 5/6 - 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center
JUEGO 3: 8/6 - 21.30 - Knicks vs. Spurs | Madison Square Garden
JUEGO 4:10/6 - 21.30 - Knicks vs. Spurs | Madison Square Garden
JUEGO 5 (si es necesario): 13/6- 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center
JUEGO 6 (si es necesario): 16/6 - 21.30 - Knicks vs. Spurs | Madison Square Garden
JUEGO 7 (si es necesario): 19/6- 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center
Los partidos pueden verse por NBA League Pass y Prime Video