New York Knicks vs San Antonio Spurs: cuándo y dónde ver las Finales de la NBA

Los Spurs ganaron a lo largo de su historia cinco campeonatos de la NBA. Sus títulos se lograron en los años 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014. Es decir, hace doce años no se corona con un título de la elite del básquet mundial.

nba finales

Por su parte, los Knicks han ganado dos campeonatos en su historia. El primer título lo obtuvieron en 1970, cuando derrotaron a los Los Angeles Lakers, y el segundo fue tres años más tarde, en 1973, ante el mismo rival. Ese fue su último campeonato de la NBA por lo que hace 53 años que no logra coronar.

Cronograma Juegos Finales NBA

JUEGO 1: 3/6- 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center

JUEGO 2: 5/6 - 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center

JUEGO 3: 8/6 - 21.30 - Knicks vs. Spurs | Madison Square Garden

JUEGO 4:10/6 - 21.30 - Knicks vs. Spurs | Madison Square Garden

JUEGO 5 (si es necesario): 13/6- 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center

JUEGO 6 (si es necesario): 16/6 - 21.30 - Knicks vs. Spurs | Madison Square Garden

JUEGO 7 (si es necesario): 19/6- 21.30 - Spurs vs. Knicks | AT&T Center

Los partidos pueden verse por NBA League Pass y Prime Video