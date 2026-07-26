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Primera Nacional

Deportivo Maipú visita a Gimnasia y Tiro de Salta

Deportivo Maipú visita a Gimnasia y Tiro de Salta, en el segundo partido de Enzo Pérez en el equipo Cruzado.

Por UNO

Por la fecha 22 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega con Gimnasia y Tiro de Salta.

El encuentro se disputa en el estadio David Michel Torino y es el segundo partido de Enzo Pérez en el Cruzado, tras su debut de local ante San Martín de Tucumán.

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El compromiso entre el Cruzado y el Albo tiene el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica octavo en la tabla de posiciones de la Zona B con 29 puntos, en puestos de clasificación al Reducido. Esto es producto de ocho triunfos, cinco empates y ocho derrotas. El Cruzado lleva cuatro partidos sin perder, con dos dos victorias y dos empates.

Probables formaciones

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Thiago Banega, Matías Sivetti, Jonás Aguirre y Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Tomás Silva, Enzo Pérez, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría

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