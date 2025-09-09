Sorpresa en la Superliga de básquet: derrota del campeón y líder inesperado

Banco Mendoza sigue pisando firme en el torneo y dio la gran nota en la jornada. El elenco de Sergio Brioude derrotó al campeón Atenas Sport Club en el mismísimo Pozo Apache 59 a 56 y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones. Mercedes Agrelo se destacó con su aporte de 13 tantos, seguida por Caruso y Herrera, ambas con 12.

basquet (16) San José quedó tercero en el torneo de básquet local. FBM

El otro que manda es General San Martín, también de muy buen arranque. Como local, la S le ganó con amplio margen a UNSJ de San juan 79 a 52 y llegó a las 7 unidades para compartir cima junto a Banco Mendoza. Rocío Orlandi, con 15 puntos, fue la goleadora de la noche.