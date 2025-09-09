Inicio Ovación Basquet básquet
Sorpresa en la Superliga de básquet: derrota del campeón y líder inesperado

La fecha 4 del torneo femenino de básquet dejó novedades importantes. Resultados y posiciones tras una jornada con sorpresas.

La Superliga de básquet femenina cerró su cuarta fecha y hay noticias destacadas que dejaron los encuentros. La más resonante es la derrota del campeón, sumado a que la tabla de posiciones ahora tiene un líder que no estaba en los planes, al menos en la previa del torneo.

Banco Mendoza sigue pisando firme en el torneo y dio la gran nota en la jornada. El elenco de Sergio Brioude derrotó al campeón Atenas Sport Club en el mismísimo Pozo Apache 59 a 56 y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones. Mercedes Agrelo se destacó con su aporte de 13 tantos, seguida por Caruso y Herrera, ambas con 12.

El otro que manda es General San Martín, también de muy buen arranque. Como local, la S le ganó con amplio margen a UNSJ de San juan 79 a 52 y llegó a las 7 unidades para compartir cima junto a Banco Mendoza. Rocío Orlandi, con 15 puntos, fue la goleadora de la noche.

El otro duelo que se robaba las miradas en la antesala terminó siendo muy dispar. San José vapuleó a Juventud Mendocina 88 a 35 y quedó en el tercer lugar del podio. La experiencia de Nacha Pérez, Gabi Herrera y la contundencia de Da Silva (17 tantos) sentenciaron la historia.

Posiciones Superliga de básquet

  1. General San Martín 7 pts
  2. Banco Mendoza 7 pts
  3. San José 6 pts
  4. Juventud Mendocina 6 pts
  5. Atenas 4 pts (un partido menos)
  6. Luján 4 pts
  7. UNSJ 3 pts (un partido menos)
  8. Maipú 1 pt (tres partidos menos)
  9. Andes Talleres 1 pt (tres partidos menos)

Así será la quinta fecha

  • Andes Talleres vs Banco Mendoza
  • Rivadavia vs Atenas Sport Club
  • San José vs Luján
  • Maipú vs General San Martín
  • Universidad Nacional de San Juan vs Juventud

