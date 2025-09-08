Rivadavia lidera en el básquet local pero San José puede igualarlo.

La fecha 7 de la Superliga de básquet masculino tuvo acción de viernes a domingo y la confirmación de Rivadavia como líder. Anzorena y Godoy Cruz lo siguen de cerca y San José puede igualarlo en la cima cuando se ponga al día y tache su duelo pendiente.

En el este provincial, el Naranja le ganó a Atlético Club San Martín en el duelo zonal. Con un Guido Francese intratable autor de 23 puntos, el elenco de Sebastián Lanzieri cantó victoria 79 a 75 y llegó a lo más alto de la tabla posiciones con 13 unidades.

Escoltas a solo un punto de distancia están Godoy Cruz y Anzorena, ambos ganadores en la fecha. El Tomba se trajo un buen triunfo de San Luis al vencer a GEPU 88 a 70 con los aportes goleadores de Charles Wickett y Leandro Lincheta (ambos con 16 puntos).

Anzorena también ganó y se prendió en lo más alto. El Rojo de la Sexta superó a un duro Huracán Las Heras 92 a 85 y sigue escalando en su remontada. Jonah Underwood, con 20 puntos, se destacó en el elenco de Nahuel Flores.

Además, el séptimo capítulo dejó triunfos de General San Martín ante Municipalidad de San Carlos en el Valle de Uco (76-70) y de Atenas Sport Club en el clásico contra San José por 88 a 70, cortando el invicto del Santo en el torneo.

Posiciones Superliga de básquet masculina

  1. Rivadavia 13 pts - 7 PJ
  2. Anzorena 12 pts - 7 PJ
  3. Godoy Cruz 12 pts - 7 PJ
  4. San José 11 pts - 6 PJ
  5. Atenas 11 pts - 7 PJ
  6. Huracán Las Heras 11 pts - 7 PJ
  7. GEPU 10 pts - 7 PJ
  8. Macabi 10 pts - 6 PJ
  9. San Carlos 9 pts - 7 PJ
  10. Andes Talleres 9 pts - 7 PJ
  11. General San Martin 8 pts - 7 PJ
  12. A.C. San Martín 7 pts - 7 PJ

Luján sigue brillando en el básquet femenino

Municipalidad de Luján sigue haciendo historia: el elenco de Maria Marta Parsich se quedó con el cuadrangular E que se disputó en Santa Fe. Las "Guerreras" derrotaron a Rocamora (63-60), Atl. Tostado (97-33) y a San Lorenzo (85-56) para meterse directo entre los cuatro mejores de la Argentina en la categoría U15. El club está en la misma instancia en la categoría U17 y va por el doblete nacional.

