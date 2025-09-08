Anzorena también ganó y se prendió en lo más alto. El Rojo de la Sexta superó a un duro Huracán Las Heras 92 a 85 y sigue escalando en su remontada. Jonah Underwood, con 20 puntos, se destacó en el elenco de Nahuel Flores.

Además, el séptimo capítulo dejó triunfos de General San Martín ante Municipalidad de San Carlos en el Valle de Uco (76-70) y de Atenas Sport Club en el clásico contra San José por 88 a 70, cortando el invicto del Santo en el torneo.

Posiciones Superliga de básquet masculina

Rivadavia 13 pts - 7 PJ Anzorena 12 pts - 7 PJ Godoy Cruz 12 pts - 7 PJ San José 11 pts - 6 PJ Atenas 11 pts - 7 PJ Huracán Las Heras 11 pts - 7 PJ GEPU 10 pts - 7 PJ Macabi 10 pts - 6 PJ San Carlos 9 pts - 7 PJ Andes Talleres 9 pts - 7 PJ General San Martin 8 pts - 7 PJ A.C. San Martín 7 pts - 7 PJ

Luján sigue brillando en el básquet femenino

Municipalidad de Luján sigue haciendo historia: el elenco de Maria Marta Parsich se quedó con el cuadrangular E que se disputó en Santa Fe. Las "Guerreras" derrotaron a Rocamora (63-60), Atl. Tostado (97-33) y a San Lorenzo (85-56) para meterse directo entre los cuatro mejores de la Argentina en la categoría U15. El club está en la misma instancia en la categoría U17 y va por el doblete nacional.