El chileno Bastián Yáñez sería uno de los titulares en el lugar de Santino Andino que fue expulsado ante Platense y suspendido por dos fechas. El otro que ingresaría es Guillermo Pol Fernández y lo haría en el lugar de Maximiliano González.

La probable formación para enfrentar a Barracas Central sería con Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar o Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

Este viernes será la última práctica en el Feliciano Gambarte y el entrenador definirá el equipo que intentará lograr su primer triunfo en el renovado estadio.

Una triste noticia conmocionó al plantel del Tomba

Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de Lisandro Sosa, joven jugador de Huracán de San Luis y hermano de Misael Sosa, quien llegó a Godoy Cruz en el último mercado de pases.

sosa 1

Un momento muy difícil para el delantero puntano y su familia y que por supuesto generó conmoción en el plantel tombino.

Cómo está Godoy Cruz en la tabla

El Tomba necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs ya que se encuentra en el décimo lugar con 6 puntos, a tres del octavo que es Atlético Tucumán y sería, por ahora, el último clasificado a los octavos de final.

En la tabla anual el Expreso suma 23 unidades y necesita sumar para alejarse de los puestos de descenso.

Lo que viene para Godoy Cruz

Luego de jugar ante Barracas Central en el Gambarte Godoy Cruz volverá a jugar de local ante Instituto, el equipo dirigido por el Gato Daniel Oldrá.

El encuentro se jugará el próximo domingo 21 de septiembre desde las 16.45.