Ezequiel Centurión tiene claros los objetivos de Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión arquero de Independiente Rivadavia es uno de los puntos altos del equipo de Alfredo Berti y habló en la previa del partido ante el Granate y explicó: "La verdad es que estamos en un buen momento. Se dieron resultados positivos en los últimos partidos que son consecuencias del esfuerzo y del trabajo que venimos haciendo”, aseguró el arquero en Radio Nihuil.

Ezequiel Centurión.- Ezequiel Centurión se ilusiona con el gran presente que vive el equipo.

"Estamos dentro de los cuatro equipos que jugarán una instancia importante de la Copa Argentina, pero ahora estamos metidos en lo que será el encuentro ante Lanús para meternos dentro de los ochos equipos que irán a los playoffs", asumió.

"Vamos a enfrentar a un equipo difícil como Lanús, que viene de quedar afuera de la Copa Argentina y vamos a dar lo mejor para poder llevarnos la victoria", reconoció el guardavallas.

"Me siento un mendocino más y disfruto de este momento en Independiente Rivadavia. Mi objetivo es poder conseguir algo importante en este club".

Ezequiel Centurión y las virtudes de Independiente Rivadavia

Con respecto a los puntos fuertes del equipo que dirige Alfredo Berti, el ex arquero de River Plate aseguró: "Lo mejor que tenemos es la entrega, el esfuerzo y saber trabajar los partidos como si fueran finales. Hay que seguir por esta línea que nos ha dado buenos resultados".

Sobre los objetivos que se ha trazado la Lepra para este cierre de temporada, afirmó: "Tenemos la ilusión de conseguir la Copa Argentina aunque nos quedan dos finales y hay que ir paso a paso. También es importante sacar buenos resultados en el torneo porque queremos clasificar al octogonal y pretendemos meternos a una copa internacional".