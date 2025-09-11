Independiente Rivadavia se medirá ante Lanús por la octava fecha del Torneo Clausura. Foto: Gentileza.

Independiente Rivadavia tiene todo definido para visitar a Lanús este viernes, desde las 21.15, por la fecha octava fecha del Torneo Clausura. Mientras Alfredo Berti tiene ya definido el once que saltará a la cancha en el Estadio Ciudad de Lanús, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino afronta una serie de complicaciones que no pasan por resultados adversos sino también por una seguidilla de lesiones en el plantel que obligan a rediagramar el equipo.

Los pormenores de Lanús para enfrentarse a Independiente Rivadavia

Lanús viene de caer ante Argentinos Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina. En la antesala, perdió por goleada en Liniers y empató con River en condición de local por el Torneo Clausura. En total suma tres partidos sin cosechar victorias pero aún se ubica en zona de playoffs en su zona. El Granate está en el séptimo puesto de la Zona B de la tabla de posiciones y acumula 10 unidades.

En medio de su transitar en el torneo, Lanús tiene la complicación de la ajustada agenda que se le viene en septiembre dado que, el próximo martes tendrá que asumir el compromiso frente a Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana (la vuelta se jugará el 23 de este mes en Brasil). A ello se le suma una seguidilla de lesiones que han generado una merma en el plantel que comanda Mauricio Pellegrino.

Lanús e Independiente Rivadavia se enfrentarán por la octava fecha del Torneo Clausura. Foto: Gentileza.

Raúl Loaiza (se encuentra en el tramo final de su recuperación por rotura de ligamentos cruzados), Ramiro Carrera (lesión en el sóleo), Felipe Peña Biafore (luxación en el hombro derecho: podría no volver a jugar en 2025) y Ronaldo Dejesús (fisura en el hueso frontal de su cabeza, tiene para dos meses de recuperación) son las bajas de peso que tiene Lanús desde hace algunas semanas. Se suman Juan Ramírez y Franco Watson, ambos con desgarros.

La buena noticia si se quiere para el Granate pasa por la recuperación de su arquero, Nahuel Losada (tenía esguince en el codo), y de Carlos Izquierdoz (aunque está entre algodones). Ambos jugaron ante el Bicho por Copa Argentina y, al menos el guardameta, sería de la partida para enfrentar a Independiente Rivadavia. El caso del mendocino Marcelino Moreno es particular. El talentoso mediocampista tenía un desgarro y venía de no jugar ante Vélez; pero ante el Bicho retornó como suplente de manera apresurada por Copa Argentina y sumó minutos sin estar al cien. Es por eso que el 10 no sería de la partida en el Estadio Ciudad de Lanús pero podría figurar como alternativa en el banco de relevos. La idea del entrenador es preservar a los futbolistas más importantes de cara a los cuartos de final de Sudamericana por ello se vería este viernes un Granate bastante alternativo ante la Lepra. Esta noche saldrá la lista de concentrados y habrá un poco más de claridad sobre lo que tiene Mauricio Pellegrino en mente.

Mauricio Cardiillo Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia se prepara para enfrentar al Granate con solo una modificaci&oacute;n obligada.

Independiente Rivadavia se prepara para enfrentar al Granate con solo una modificación obligada.

Independiente Rivadavia vs Lanús: la formación de Berti

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

