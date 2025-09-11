Inicio Ovación Fútbol Estudio
Ni Atlético Madrid ni Chelsea: un estudio de datos proyectó a los campeones de las grandes ligas de Europa

El estudio combina variables deportivas, económicas y demográficas para pronosticar qué equipos tienen más posibilidades de salir campeón

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Se están disputando las primeras fechas de las ligas de Europa y las expectativas son altas porque los grandes equipos del Viejo Continente se han reforzado con el objetivo de consagrarse en los torneos locales y con la intención de ser protagonistas de la Champions League. Un estudio reveló quiénes lo lograrán, al menos en sus respectivas ligas.

Entre los equipos que más invirtió en búsqueda de lograr ganar algún torneo fue el Atlético de Madrid; por su lado, Chelsea viene de conseguir dos trofeos internacionales (goleó 4 a 1 al Betis en la final de la Conference League 2024/25 y ganó el Mundial de Clubes tras vencer 3 a 0 al PSG), no obstante, el estudio no lo coloca como campeón de la Premier League.

Estudio de datos proyectó a los campeones de las grandes ligas de Europa

El Observatorio de Fútbol del CIES es un grupo de investigación independiente del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Neuchâtel, Suiza. El Observatorio se especializa en el análisis estadístico del fútbol y tiene como misión "avanzar en las fronteras del conocimiento para el desarrollo sostenible del fútbol en todo el mundo".

En su publicación semanal correspondiente a la edición 512, realizaron un estudio que pronostica la probabilidad de ganar el título de la liga en 29 torneos del mundo, aunque dejaron a la Liga Profesional de Argentina afuera.

Para ello, según informa el análisis, realizaron un modelo que combina "variables deportivas (datos de impacto sobre pases en campo contrario), económicas (gastos de traspaso invertidos para fichar a los jugadores que se alinean) y demográficas (minutos de los jugadores en el último año y nivel deportivo en sus partidos)".

De esta manera lograron definir qué equipos darán la vuelta olímpica en sus respectivas ligas y ni el Atlético de Madrid ni el Chelsea - a priori - lo lograrán.

Los campeones de las principales ligas europeas

El estudio analizó 29 ligas entre las que se encuentran la Superliga 1 de Grecia, la Liga Profesional de Bélgica, la Liga Checa y la Superliga de Dinamarca. Lo curioso es que el análisis también se expandió a América ya que contemplaron a la Liga MX, donde revelaron que saldría campeón el Cruz Azul, con el 41.4 % de las probabilidades; aunque fue la única excepción de ligas de Europa.

En cuanto a las principales ligas europeas, la investigación arrojó que en la Premier League de Inglaterra será el Liverpool de Alexis Mac Allister quien se consagrará campeón, repitiendo lo logrado en la temporada 2024/25 con un 28.9 % de probabilidades. Segundo quedaría el Arsenal con el 18.8 % y tercero el Chelsea con 16.2 %. El equipo de Pep Guardiola, nuevamente, no lograría quedarse con la corona.

En la Serie A, otro argentino sería quien levante el trofeo porque el análisis de datos indica que el Inter de Lautaro Martínez obtendría la primera posición con un 25.6 %, segundo quedaría la Juventus (18.2) y el Napoli se ubicaría tercero con el 17.4 por ciento.

En España LaLiga quedaría en manos del Real Madrid(con Franco Mastantuono en sus líneas) quien arrasó en el estudio con el 40.6 % de posibilidades, segundo estaría el Barcelona (29.6 %), mientras que el Atlético Madrid de los jugadores argentinos (Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone) quedaría tercero con el 22.1 % de probabilidades de campeonar.

En la Bundesliga de Alemania sería el Bayern Múnich quien saldría campeón con el 61.4 %, seguido por Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen (8.8 y 8.3, respectivamente). En cuanto a Francia el resultado no sorprendió a nadie ya que, nuevamente, lograría el trefeo el PSG con un categórico 73 %.

Para conocer a todos los campeones, puedes hacer clic a continuación: el estudio completo Observatorio de Fútbol del CIES.

