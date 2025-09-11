Es por eso que el mediocampista argentino se adueñó de la número 10 en su llegada a Inglaterra defendiendo los colores del Liverpool, club que lo acobijó entre sus brazos para darle continuidad y responsabilidad, con el desafío de dejar al club rojo en lo más alto.

Con la salida de Lionel Messi de la Selección argentina (todo indica que su despedida será en el Mundial 2026) la número 10 quedará vacante y frente a Ecuador el elegido para utilizarla fue otro campeón del mundo: Thiago Almada. Sin embargo, el jugador del Atlético de Madrid acusó una molestia y no pudo disputar el encuentro.

Ahí fue cuando Lionel Scaloni decidió que quien utilizara el emblemático número sea Franco Mastantuono, pero el ex River no logró destacar y en España es blanco de críticas ya que los hinchas del Real Madrid prefieren que esté en el blanco de suplentes cuando regrese Jude Bellingham.

Ahora, con un Mac Allister protagonista, campeón del mundo, líder dentro y fuera de la cancha, quizás sea momento de pensar en su figura como el nuevo 10 en una nueva era d.M: después de Messi.

Alexis Mac Allister - Selección argentina El mediocampista es una pieza fundamental para Lionel Scaloni.

El mediocampista publicó un video del partido de Eliminatorias contra Ecuador: "Vos no sos así"

Una clara muestra de su liderazgo queda bien representada en una imagen del partido entre la Selección argentina y la de Ecuador que dio la vuelta al mundo. En Guayaquil los locales ya le ganaban 1 a 0 a los argentinos y peleaban la disputa de la pelota en todos los sectores de la cancha defendiendo con el cuchillo entre los dientes.

Fue ahí cuando Franco Mastantuono cayó en el área rival cuando Piero Hincapié (defensor ecuatoriano) le quitó la redonda con firmeza, pero sin realizar falta. No obstante, quizás revolucionado por la energía de la hinchada que, según Nicolás González, celebró la victoria como si "hubieran salidos campeones del mundo", el lateral amarillo increpó al argentino que estaba en el suelo.

Alexis Mac Allister corrió al lugar para hablarle a Hincapié con un claro mensaje: "Vos no sos así" y reafirmó al expresar: "Éste no sos vos, mírame. Vos no sos así".

Embed 'Vos no sos así'. Lo que publicó Alexis Mac Allister a Piero Hincapié en su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/hGmYvCcGhS — MrOFF (@MrOFFSIDER) September 11, 2025

Los enfrentamientos del argentino y el ecuatoriano

Lo curioso es que el argentino y el ecuatoriano, por el momento, no han compartido plantel aunque si se han enfrentado en tres oportunidades. Con la camiseta de la Selección argentina venció a Ecuador en un amistoso por 1 a 0, luego por penales en los cuartos de final de la Copa América 2024.

Con el Liverpool también se impuso por 4 a 0 frente al Bayer Leverkusen en la Champions League 2024/25. En la presente temporada de la Premier League se volverán a ver las caras, ya que Piero Hincapié llegó al Arsenal.