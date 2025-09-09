Aunque el plantel tiene suficiente jugadores que con orgullo y valentía pueden hacerse cargo de tan temible número, finalmente la decisión fue que el responsable de utilizar la 10 en sus espaldas sea Franco Mastantuono, la joya que surgió de River Plate y que ahora está disfrutando de sus primeras experiencias en el Real Madrid.

Franco Mastantuono - 10 Selección argentina Franco Mastantuono con la número 10 en la Sub 20.

El jugador de 18 años debutó como titular en la Selección argentina el pasado jueves ante Venezuela, en su vuelta al Monumental y con la victoria del conjunto nacional por 3 a 0 en el penúltimo partido de Eliminatorias de cara al Mundial 2026.

futbol-eliminatorias-ecuador-argentina-guayaquil-mastantuono-camiseta (1) La "10" tiene sucesor y es el ex River.

Aunque Franco Mastantuono no jugará de titular, debajo de su pechera tendrá puesto un emblema que desde niño soñó utilizar y que nos hace pensar - con cierto tono de melancolía - que los sueños se pueden cumplir.

Así saldrá la Selección argentina frente a Ecuador

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; y Lautaro Martínez.

Y, claro, en el banco de suplentes esperará Franco Mastantuono para ingresar con la número 10 de la Selección argentina.