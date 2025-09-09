Lionel Messi no jugará en Ecuador y la 10 tendrá nuevo dueño.

Analizando la lista de los convocados, son varios los jugadores que utilizan esa nominación en sus respectivos clubes; es por eso que el emblemático número 10 podría haber recaído en Lautaro Martínez o Alexis Mac Allister; no obstante, finalmente, la camiseta de Lionel Messi será utilizada por otro jugador.

Thiago Almada con la 10
Thiago Almada acusó una molestia y no reemplazará a Lionel Messi.

Sin Lionel Messi ni Thiago Almada, ¿quién utilizará la 10 de la Selección argentina?

La molestia que acusó el jugador del Atlético de Madrid en la previa del partido de la Selección argentina contra Ecuador en Guayaquil obligó a que Lionel Scaloni decidiera cambios en la formación y en la numeración designada ya que por reglamento alguno de los jugadores debe ocupar la histórica 10.

Aunque el plantel tiene suficiente jugadores que con orgullo y valentía pueden hacerse cargo de tan temible número, finalmente la decisión fue que el responsable de utilizar la 10 en sus espaldas sea Franco Mastantuono, la joya que surgió de River Plate y que ahora está disfrutando de sus primeras experiencias en el Real Madrid.

Franco Mastantuono - 10 Selección argentina
Franco Mastantuono con la número 10 en la Sub 20.

El jugador de 18 años debutó como titular en la Selección argentina el pasado jueves ante Venezuela, en su vuelta al Monumental y con la victoria del conjunto nacional por 3 a 0 en el penúltimo partido de Eliminatorias de cara al Mundial 2026.

futbol-eliminatorias-ecuador-argentina-guayaquil-mastantuono-camiseta (1)
La "10" tiene sucesor y es el ex River.

Aunque Franco Mastantuono no jugará de titular, debajo de su pechera tendrá puesto un emblema que desde niño soñó utilizar y que nos hace pensar - con cierto tono de melancolía - que los sueños se pueden cumplir.

Así saldrá la Selección argentina frente a Ecuador

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; y Lautaro Martínez.

Y, claro, en el banco de suplentes esperará Franco Mastantuono para ingresar con la número 10 de la Selección argentina.

