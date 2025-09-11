Emoción total por Colapinto: revelan la fecha en la que se confirmaría su continuidad en Alpine

Básicamente, preguntado sobre quién será el segundo piloto Alpine en el 2026, Briatore dijo que tiene previsto tomar una decisión definitiva a finales de octubre, y no descarta la posibilidad que Colapinto continúe.

En concreto, y según fuentes del Diario Olé, la confirmación de Colapinto en Alpine se daría a conocer después de lo que será el Gran Premio de México, que se disputará el próximo 27 de octubre.

"El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos", explicó Briatore.

Más allá de los resultados de Colapinto y Gasly, lo cierto es que el italiano parece ya aceptar los malos resultados del 2025 y comienza a pensar en el año que viene, donde Alpine tendrá a disposición motores de la marca Mercedes.

Briatore-Colapinto.jpg A pesar de los malos resultados, Briatore sigue confiando en Colapinto.

"En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas. Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos da realmente un gran hándicap", lamentó el jefe de Colapinto.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

En su décima participación en Alpine, Franco Colapinto no logró conseguir el objetivo de acercarse a las posiciones de puntuación en Monza y ahora tendrá que trabajar para poder hacerlo en su próximo desafío: el Gran Premio de Azerbaiyán.

La cita se realizará a partir del viernes 19 de septiembre, teniendo la competencia el domingo 21 a partir de las 8. Se trata de la decimoséptima fecha de la Fórmula 1, que se desarrollará en Bakú.