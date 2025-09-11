Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Qué dijo Flavio Briatore: la declaración que acerca la continuidad de Colapinto en Alpine en 2026

Flavio Briatore volvió a cambiar su discurso y pasó de las críticas a la posible continuidad de Franco Colapinto en Alpine en 2026.

Por Carolina Quiroga
Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad de que Colapinto continúe en Alpine en 2026. 

Flavio Briatore sabe que no ha sido el mejor año para Alpine en la Fórmula 1. El asesor de la escudería tiene en cuenta que los autos no son rápidos y que es menester modificar aspectos de cara a la temporada que viene (más allá de su más importante modificación en la que Alpine pasará a utilizar motores y cajas de cambios de Mercedes).

Por eso, el asesor italiano tiene su mente puesta en el año que viene y en el objetivo de volver a ser competitivos con la monoplaza francesa. En este cometido, la inversión está fijada en el 2026. De esta manera, una de las decisiones previas al Gran Premio de Italia, fue confirmar la renovación del contrato de Pierre Gasly hasta 2028. pero ¿quién será su compañero? Eso fue lo que respondió Flavio Briatore en una entrevista con AFP.

Briatore abri&oacute; la puerta a la posible continuidad de Franco Colapinto en Alpine.&nbsp;

La declaración de Flavio Briatore que le abre la puerta a Franco Colapinto para continuar en Alpine en 2026

En diálogo con la prensa, Flavio Briatore ponderó algunas actuaciones de Franco Colapinto en las últimas carreras donde pudo sacarle el jugo a una monoplaza ineficiente (pese a no obtener concretamente puntos).

"El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad", comenzó diciendo el asesor ejecutivo de Alpine abriendo la posibilidad a una futura continuidad del argentino en la escudería francesa. "Por el momento, aún no hemos tomado una decisión, pero normalmente 'estabilidad' significa que los mantenemos a ambos pilotos. Lo más importante es hacer un coche que rinda", completó.

Las declaraciones de Briatore han oscilado por diferentes caminos: días atrás, el italiano manifestó que Franco Colapinto era muy joven para la categoría y para la gestión deun complejo Alpine esta temporada; luego, el piloto argentino quedó undécimo en los Países Bajos, con mejor actuación que su compañero Gasly, y otra vez Briatore volvió a abrir la puerta para su continuidad en la escudería.

Franco Colapinto ha mejorado sus rendimientos pese a tener una monoplaza ineficiente en Alpine.&nbsp;

En la entrevista con AFP, Briatore también hizo alusión a las dificultades que presentó la monoplaza este 2025 y reveló que su expectativa era terminar mucho mejor. "Pensábamos que estaríamos mucho mejor este año. El motor que tenemos es realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 autos están en un margen de un segundo. Con dos décimas menos, puedes pasar de la sexta a la 17° posición", explicó.

En ese sentido, el asesor de Alpine reveló que, con el transcurrir de las carreras, decidieron dejar de desarrollar el auto del 2025 por falta de respuestas y enfocarse ya en el del 2026. "Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026. En un momento dado, hay que tomar decisiones", y así lo fue. En ese sentido, el italiano concluyó: "Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien".

