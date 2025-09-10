Independiente Rivadavia: Mauricio Cardillo y un partido especial al enfrentar a Lanús

Mauricio Cardiillo Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Lanús, será este viernes desde las 21.15. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

"Con amigos apostamos algún asadito, tengo muchos recuerdos de Lanús, cuando estaba en la pensión", agregó el jugador del Azul del parque.

Mauricio Cardillo habló sobre el gran momento de Independiente Rivadavia en el torneo Clausura viene de ganarle a Argentinos Juniors por 2 a 1 en el Gargantini y por Copa Argentina eliminó a Tigre y está en la semifinal. "Siempre digo que somos un equipo humilde y trabajador que vamos creciendo como equipo y queremos seguir por esta misma línea que venimos bien", opinó el futbolista.

Independiente Rivadavia tiene dos partidos en condición de visitante, tras jugar con Lanús, lo hará ante Unión de Santa Fe el próximo 20 de septiembre desde las 16.45. "Queremos sacar la mayor de puntos posibles, nuestro objetivo es poder clasificar a la siguiente instancia del torneo", afirmó el jugador.

Mauricio Cardillo y su posición en el campo de juego

Sobre su posición en el campo de juego, donde ha jugado como lateral o en el mediocampo, afirmó: "Estoy para poder ayudar al equipo y trato de colaborar en el puesto que me toque jugar. Me siento muy contento en el club y estoy para seguir aprendiendo y creciendo".