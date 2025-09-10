Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia: Mauricio Cardillo y un partido especial al enfrentar a Lanús

Mauricio Cardillo, defensor de Independiente Rivadavia contó las sensaciones de enfrentar a Lanús, en el club que se inició futbolísticamente

Por UNO
Mauricio Cardillo, defensor de Independiente Rivadavia habló del choque ante Lanús.

Independiente Rivadavia tras lograr histórico pasar a las semifinales de Copa Argentina luego de vencer a Tigre por 3 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, está enfocado en el compromiso del próximo viernes desde las 21.15 frente a Lanús, de visitante por la octava fecha del Torneo Clausura.

Mauricio Cardillo es un jugador muy importante en Independiente Rivadavia.

El defensor de Independiente Rivadavia Mauricio Cardillo, ex jugador de Lanús habló en la previa del compromiso frente al Granate que viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Mauricio Cardillo, en diálogo por Radio Nihuil, en el programa Ovación 90, sobre el choque ante Lanús, aseguró: "La verdad que es un partido especial para mí, llegué desde chico a este club, estuve muchos años en esta institución. Será un lindo partido para nosotros, queremos afrontarlo de la mejor manera y esperamos conseguir un buen resultado".

Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Lanús, será este viernes desde las 21.15.

"Con amigos apostamos algún asadito, tengo muchos recuerdos de Lanús, cuando estaba en la pensión", agregó el jugador del Azul del parque.

Mauricio Cardillo habló sobre el gran momento de Independiente Rivadavia en el torneo Clausura viene de ganarle a Argentinos Juniors por 2 a 1 en el Gargantini y por Copa Argentina eliminó a Tigre y está en la semifinal. "Siempre digo que somos un equipo humilde y trabajador que vamos creciendo como equipo y queremos seguir por esta misma línea que venimos bien", opinó el futbolista.

Independiente Rivadavia tiene dos partidos en condición de visitante, tras jugar con Lanús, lo hará ante Unión de Santa Fe el próximo 20 de septiembre desde las 16.45. "Queremos sacar la mayor de puntos posibles, nuestro objetivo es poder clasificar a la siguiente instancia del torneo", afirmó el jugador.

Mauricio Cardillo y su posición en el campo de juego

Sobre su posición en el campo de juego, donde ha jugado como lateral o en el mediocampo, afirmó: "Estoy para poder ayudar al equipo y trato de colaborar en el puesto que me toque jugar. Me siento muy contento en el club y estoy para seguir aprendiendo y creciendo".

