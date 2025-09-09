Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina: Argentinos Juniors es el segundo semifinalista tras vencer a Lanús

Argentinos Juniors venció a Lanús y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina 2025.

Por UNO
El Bicho eliminó a Lanús y espera rival.

Argentinos Juniors venció por 1-0 a Lanús y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina 2025, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

El único gol del encuentro para el Bicho lo convirtió el delantero Tomás Molina, a los 36' del primer tiempo.

Argentinos Juniors est&aacute; en semifinales de la Copa Argentina.

Con este resultado, los comandados por Nicolás Diez se metieron entre los cuatro mejores del certamen y deberán aguardar para medirse frente al ganador del duelo entre Newell's y Belgrano de Córdoba.

Por su parte, el conjunto “Granate”, que había llegado a esta instancia tras derrotar a Huracán por 2-0, se despidió del campeonato. No obstante, todavía sigue en competencia por la Copa Sudamericana donde enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

Hay dos semifinalistas en la Copa Argentina

Con Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors clasificados a semifinales la organización de la Copa Argentina aún debe definir día y horarios del cruce de cuartos que disputarán Racing y River ya que ambos equipos siguen en Copa Libertadores y se enfrentarían el 1 o 2 de octubre en sede a confirmar para definir el rival de la Lepra.

En el otro lado del cuadro, Newell's se enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Único de Villa Mercedes en San Luis, el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas.

Los cuartos de final de la Copa Argentina

  • Independiente Rivadavia 3 - Tigre 1
  • Argentinos Juniors 1 - Lanús 0
  • 17/9 a las 18, Newell's vs. Belgrano (en San Luis)
  • 1 o 2/10 River vs. Racing

