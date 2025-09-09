Copa Argentina: Argentinos Juniors es el segundo semifinalista tras vencer a Lanús

Por su parte, el conjunto “Granate”, que había llegado a esta instancia tras derrotar a Huracán por 2-0, se despidió del campeonato. No obstante, todavía sigue en competencia por la Copa Sudamericana donde enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

Embed - Argentinos Juniors 1 - 0 Lanús | EL BICHO A SEMIS | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final

Hay dos semifinalistas en la Copa Argentina

Con Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors clasificados a semifinales la organización de la Copa Argentina aún debe definir día y horarios del cruce de cuartos que disputarán Racing y River ya que ambos equipos siguen en Copa Libertadores y se enfrentarían el 1 o 2 de octubre en sede a confirmar para definir el rival de la Lepra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1965236418147692935&partner=&hide_thread=false TOMÁS MOLINA convirtió goles en TODOS los partidos que disputó con Argentinos Juniors en lo que va de la COPA ARGENTINA 2025:



GOL vs. Central Norte.

GOL vs. Excursionistas.

GOL vs. Aldosivi.

GOL vs. Lanús. pic.twitter.com/7ZEcTBKiig — dataref (@dataref_ar) September 9, 2025

En el otro lado del cuadro, Newell's se enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Único de Villa Mercedes en San Luis, el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas.

Los cuartos de final de la Copa Argentina