Está en Netflix, es española y está repleta de escenas prohibidas

Si bien esta serie de tan solo 8 capítulos está basada directamente en hechos reales, sí toma algunas historias reales para conformar este relato dramático español que rankeó en Netflix desde el minuto uno. La oferta del catálogo de series y películas, no solo es intensa y subida de tono, sino que retrata la filtración de un video íntimo y como toda la vida de una persona comienza a desmoronarse.

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2022, y desde entonces pasó a ser de las mejores ofertas subidas de tono de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Intimidad

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie repleta de escenas prohibidas, Intimidad centra su historia en: "Para que su carrera política siga en ascenso, una mujer debe enfrentar las repercusiones de la filtración de un escandaloso video sexual filmado sin su consentimiento".

8 capítulos le bastaron a esta serie para arrasar con su relato subido de tono y prohibido en Netflix.

Reparto de la serie de Netflix, Intimidad

Itziar Ituño

Patricia López Arnaiz

Verónica Echegui

Ana Wagener

Emma Suárez

Yune Nogueiras

Dónde ver la serie Intimidad, según la zona geográfica