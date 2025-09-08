Está en Netflix

Está en Netflix, es española y está repleta de escenas prohibidas

Netflix se ha encargado de tener un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie española viene escalando a pasos agigantados en la plataforma, entre los dramas subidos de tono, y es que con un total de 8 capítulos, es una historia irresistible: Intimidad.

Las series y películas presentes en el catálogo de Netflix, que son de producción española, suelen convertirse en éxitos instantáneos al momento de sumarse a la larga lista de títulos de la plataforma. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que desde el minuto uno, la historia estalló en reproducciones y rápidamente escaló entre las opciones más elegidas, especialmente, entre las subidas de tono.

intimidad 1
Esta serie es una de las opciones españolas más picantes de Netflix.

Esta serie es una de las opciones españolas más picantes de Netflix.

Las personas han dejado de lado ese tabú que existía vinculado a todas esas historias caracterizadas por escenas subidas de tono y más picantes, tanto en series y películas de Netflix. El claro ejemplo es esta serie española, y es que trajo a la plataforma, un relato dramático donde las escenas prohibidas desbordan, al punto de que querrás devorarte la serie entera, de un solo tirón.

Si bien esta serie de tan solo 8 capítulos está basada directamente en hechos reales, sí toma algunas historias reales para conformar este relato dramático español que rankeó en Netflix desde el minuto uno. La oferta del catálogo de series y películas, no solo es intensa y subida de tono, sino que retrata la filtración de un video íntimo y como toda la vida de una persona comienza a desmoronarse.

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2022, y desde entonces pasó a ser de las mejores ofertas subidas de tono de la plataforma.

Embed - Intimidad (EN ESPAÑOL) | Tráiler Oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Intimidad

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie repleta de escenas prohibidas, Intimidad centra su historia en: "Para que su carrera política siga en ascenso, una mujer debe enfrentar las repercusiones de la filtración de un escandaloso video sexual filmado sin su consentimiento".

8 capítulos le bastaron a esta serie para arrasar con su relato subido de tono y prohibido en Netflix.

intimidad 2
8 capítulos bastaron para que este drama no tenga comparación en Netflix

8 capítulos bastaron para que este drama no tenga comparación en Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Intimidad

  • Itziar Ituño
  • Patricia López Arnaiz
  • Verónica Echegui
  • Ana Wagener
  • Emma Suárez
  • Yune Nogueiras

Dónde ver la serie Intimidad, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Intimidad se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Intimacy se puede ver en Netflix.
  • España: Intimidad se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar