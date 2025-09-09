Es una película de Netflix subida de tono que aborda temas como la sexualidad y la crisis de los 40.

Es una película de Netflix subida de tono que aborda temas como la sexualidad y la crisis de los 40.

La plataforma de Netflix cuenta con muchas series y películas suecas para ofrecer a sus suscriptores, ya que cada vez llaman más la atención por sus tramas atractivas con temáticas actuales, como la sexualidad y la crisis de los 40. Ambas temáticas comulgan en El año que empecé a masturbarme, una tremenda producción que acaparó todas las miradas.

El año que empecé a masturbarme es un drama sueco dirigido por Erika Wasserman y protagonizado por Katia Winter que trata sobre una mujer en plena crisis de los cuarenta años que busca nuevos placeres íntimos y otras prioridades personales. La ficción, disponible en Netflix, estrenó en 2023 y rápidamente escaló en el ranking de las más vistas.

Se trata de una película de apenas 1 hora 40 minutos que tiene drama, escenas subidas de tono y es ideal para pasar un momento agradable frente a la pantalla de Netflix.

el año que empecé a masturbarme-película (1)
El año que empecé a masturbarme es una de las películas subidas de tono más vistas de Netflix.

"Incluso si sientes que el camino de autodescubrimiento de Hanna a través de la sexualidad es uno que ya has visto antes, la estrella Katia Winter consigue que sea lo suficientemente original y novedoso", sentenció Marshall Shaffer de Decider.

Mientras tanto, para Jan Lumholdt de Cineuropa, "los escenarios son magníficos y las actuaciones uniformemente agradables".

Netflix: de qué trata la película El año que empecé a masturbarme

el año que empecé a masturbarme-película (2)
Katia Winter es la protagonista de la película El año que empecé a masturbarme.

La sinopsis sobre la película El año que empecé a masturbarme reza: "Hanna se queda sin pareja, sin empleo y sin un lugar donde vivir. Entonces conoce a Liv, quien le da una visión nueva y liberada sobre la sexualidad... y la vida misma".

Hanna (Katia Winter), una mujer ambiciosa, quiere tener otro hijo antes de que sea demasiado tarde, pero su novio rompe inesperadamente con ella y su mundo se derrumba. Entonces, ella empieza a darse cuenta de que puede estar persiguiendo las cosas equivocadas en la vida.

Netflix: tráiler de El año que empecé a masturbarme

Embed - El año en que empecé a masturbarme / Erika Wasserman (2022) Suecia

Reparto de El año que empecé a masturbarme, película de Netflix

  • Katia Winter como Hanna
  • Jesper Zuschlag como Morten
  • Henrik Dorsin como Staffan
  • Nour El-Refai como Carolin
  • Vera Carlbom como Liv
  • Hannes Fohlin como Adam
  • Siw Erixon como Eva
  • Pablo Laiva Wenger como Ali
  • Sara Shirpey como Asrin
  • Bahar Pars como Leyla
  • Albin Grenholm como Petter
  • Antonio Di Ponziano como Marco
  • David Wiberg como Ola

Dónde ver la película El año que empecé a masturbarme, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El año que emoecé a masturbarme se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película El año que comencé a masturbarme (The Year I Started Masturbating) se puede ver en Netflix.
  • España: la película El año que comencé a masturbarme se puede ver en Netflix.

