el año que empecé a masturbarme-película (1)
El año que empecé a masturbarme es una de las películas subidas de tono más vistas de Netflix.
"Incluso si sientes que el camino de autodescubrimiento de Hanna a través de la sexualidad es uno que ya has visto antes, la estrella Katia Winter consigue que sea lo suficientemente original y novedoso", sentenció Marshall Shaffer de Decider.
Mientras tanto, para Jan Lumholdt de Cineuropa, "los escenarios son magníficos y las actuaciones uniformemente agradables".
Netflix: de qué trata la película El año que empecé a masturbarme
el año que empecé a masturbarme-película (2)
Katia Winter es la protagonista de la película El año que empecé a masturbarme.
La sinopsis sobre la película El año que empecé a masturbarme reza: "Hanna se queda sin pareja, sin empleo y sin un lugar donde vivir. Entonces conoce a Liv, quien le da una visión nueva y liberada sobre la sexualidad... y la vida misma".
Hanna (Katia Winter), una mujer ambiciosa, quiere tener otro hijo antes de que sea demasiado tarde, pero su novio rompe inesperadamente con ella y su mundo se derrumba. Entonces, ella empieza a darse cuenta de que puede estar persiguiendo las cosas equivocadas en la vida.
Netflix: tráiler de El año que empecé a masturbarme
Embed - El año en que empecé a masturbarme / Erika Wasserman (2022) Suecia
Reparto de El año que empecé a masturbarme, película de Netflix
- Katia Winter como Hanna
- Jesper Zuschlag como Morten
- Henrik Dorsin como Staffan
- Nour El-Refai como Carolin
- Vera Carlbom como Liv
- Hannes Fohlin como Adam
- Siw Erixon como Eva
- Pablo Laiva Wenger como Ali
- Sara Shirpey como Asrin
- Bahar Pars como Leyla
- Albin Grenholm como Petter
- Antonio Di Ponziano como Marco
- David Wiberg como Ola
Dónde ver la película El año que empecé a masturbarme, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El año que emoecé a masturbarme se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El año que comencé a masturbarme (The Year I Started Masturbating) se puede ver en Netflix.
- España: la película El año que comencé a masturbarme se puede ver en Netflix.