Evita salir durante un alerta de Zonda vigente

Foto: Cristián Lozano / Diario Uno

Llega el viento Zonda a la provincia de Mendoza y el sur se verá afectado por las fuertes ráfagas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda. A continuación te contaremos en que horarios debes tomar las medidas necesarias para cuidarte del fenómeno.

Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de viento Zonda a la provincia de Mendoza este martes 9 de septiembre al departamento de Malargüe.

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Según el SMN, el viento Zonda llegará a la provincia de Mendoza entre las 12:00 y las 18:00.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna

