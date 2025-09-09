mapa_alertas - 2025-09-09T085214.585

Según el SMN, el viento Zonda llegará a la provincia de Mendoza entre las 12:00 y las 18:00.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

