Alerta viento Zonda: qué departamento de Mendoza se encuentra en alerta este martes 9 de septiembre

Estas es la zona que se verá afectada con la llegada del viento Zonda a lo largo de este martes. Sigue leyendo para conocer los detalles del alerta

Luciana Biondo Torres
El viento Zonda llegaría la tarde de este martes

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Llega al viento Zonda a la provincia de Mendoza y un departamento se ve afectado por su llegada. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes ráfagas para este martes 9 de septiembre. A continuación te contaremos en detalles las zonas que se verán afectadas.

Viento Zonda en Mendoza

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

mapa_alertas - 2025-09-08T090841.327
Este es el &uacute;nico departamento en alerta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de vientos Zonda al departamento de Malargüe. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

viento zonda.jpeg
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

