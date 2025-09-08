Alerta viento Zonda: qué departamento de Mendoza se encuentra en alerta este martes 9 de septiembre

mapa_alertas - 2025-09-08T090841.327
Este es el único departamento en alerta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de vientos Zonda al departamento de Malargüe. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.