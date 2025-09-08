Alerta por tormentas y nevadas intensas: se esperan hasta 35 cm de nieve y lluvias de 40 mm este martes

Alerta por tormentas y nevadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes tormentas y nevadas a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.
Además, el área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.