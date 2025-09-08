Inicio Sociedad Alerta
Alerta por tormentas y nevadas intensas: se esperan hasta 35 cm de nieve y lluvias de 40 mm este martes

Tres provincias se encuentran en doble alerta por la llegada de fuertes vientos y nevadas este martes 9 de septiembre

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Toma las medidas necesarias para cuidarte

Varias provincias se han visto afectadas por la llegada de fuertes vientos y tormentas durante todo el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a una gran cantidad de provincias para este martes 9 de septiembre. A continuación te contaremos todos los detalles.

Alerta por tormentas y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes tormentas y nevadas a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Además, el área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

mapa_alertas - 2025-09-08T092002.638
Estas son las zonas afectadas este martes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos y nevadas a las provincias

Muñeco de nieve.jpg
Tres provincias en alerta por nieve y vientos

Por vientos

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por nevadas

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
  • Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

