Evita salir durante un alerta

Luego de varios días más tranquilos, finalmente varias provincias se han visto afectadas por la llegada de fuertes tormentas y vientos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a una gran cantidad de provincias para este lunes 8 de septiembre.

Alerta ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Estas son las provincias afectadas este lunes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

Toma las medidas necesarias para evitar accidentes

Por tormentas

    • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
    • Evitá actividades al aire libre.
    • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
    • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
    • Estate atento ante la posible caída de granizo.
    • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

