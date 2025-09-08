Alerta ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.