Clima

Alerta amarilla: vientos con ráfagas de hasta 100 km/h impactarán en esta zona del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a una gran cantidad de provincias este lunes

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
No salgas durante un alerta vigente

Luego de varios días en alerta por la llegada de vientos y fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes ráfagas de vientos en estas provincias este lunes 8 de septiembre. A continuación te contaremos todos los detalles y las zonas afectadas.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

mapa_alertas - 2025-09-08T085528.673
Estas son las provincias en alerta este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de vientos de hasta 100 km/h en las provincias de Salta y Jujuy. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

