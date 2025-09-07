Evita salir durante un alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por la llegada de fuertes vientos a una provincia. Además, se encuentra en alerta amarilla por fuertes nevadas este domingo 7 de septiembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de estos fenómenos.

Alerta por nieve y viento

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes nevadas y viento en la provincia de Catamarca. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, el área será afectada por nevadas persistentes, de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas. Dado que además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión.

mapa_alertas - 2025-09-07T091329.280
Esta es la &uacute;nica provincia en alerta por nevadas

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos y nevadas a las provincias

la-medicion-del-viento.jpg
Toma las medidas necesarias para evitar accidentes

Viento:

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Nieve

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar. Cortá el suministro eléctrico y el gas.
  • Ciculá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
  • Permanecé en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

