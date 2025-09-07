Alerta por nieve y viento
El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes nevadas y viento en la provincia de Catamarca. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Además, el área será afectada por nevadas persistentes, de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas. Dado que además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión.