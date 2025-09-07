El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.