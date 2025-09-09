Evita salir durante un alerta

Evita salir durante un alerta

Luego de varios días en alerta por distintos fenómenos en toda la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias y nevadas a dos provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fenómenos.

Doble alerta

La alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por la llegada de fuertes lluvias y nevadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. El área será afectada por lluvias, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

mapa_alertas - 2025-09-09T082021.849

Además, el área será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

lluvia

Por lluvias

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por nevadas

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar. Cortá el suministro eléctrico y el gas.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
  • Permanecé en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar