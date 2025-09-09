Evita salir durante un alerta vigente

La mitad del país se encuentra en alerta por la llegada de fuertes viento este miércoles 10 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos todos los detalles de este fenómeno.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

mapa_alertas - 2025-09-09T092240.273
Estas son todas las provincias afectadas por los fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a lo largo de todo el miércoles a una gran cantidad de provincias. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento pataagonico.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

