mapa_alertas - 2025-09-09T092240.273
Estas son todas las provincias afectadas por los fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a lo largo de todo el miércoles a una gran cantidad de provincias. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
viento pataagonico.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.