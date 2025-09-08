Deportivo Maipú empató con Alvarado, en Mar del Plata, y sigue en zona de clasificación al Reducido

Lo cierto es que más allá de la salida de uno de sus jugadores más talentosos al Cruzado le costó generar juego y el primer tiempo fue bastante aburrido.

maipu alvarado 6

La chance de gol más clara fue un disparo desde lejos de Bonfigli que pegó en el ángulo y un par de centros que inquietaron al arquero local.

En el complemento se mantuvo la tendencia: Maipú buscó sin encontrar claridad y Alvarado se defendió con la esperanza de llegar de contrataque.

Los cambios que intentó Alexis Matteo no alcanzaron para torcer el rumbo de un partido que no tuvo goles y si lamentablemente un incidente con una bomba de estruendo que afectó a uno de los pasapelotas locales.

La igualdad le sirve al Cruzado para mantenerse entre los 8 primeros, en zona de clasificación al Reducido, con 41 puntos y superando por 3 a Racing de Córdoba.

El próximo partido será este domingo a las 16 ante All Boys, en el estadio de calle Vergara.