Eliminatorias: Italia logró un triunfo agónico ante Israel en un partidazo lleno de goles

Italia derrotó a Israel en un partidazo cargado de emociones y goles, correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias UEFA del Mundial 2026.

Retegui, quien sumó 3 asistencias, celebra el triunfo de Italia.

Italia derrotó 5-4 a Israel en un partidazo cargado de emociones y goles, correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias UEFA del Mundial 2026.

En Debrecen, Hungría, el equipo israelí hizo de local y sorprendió de entrada con un autogol de Locatelli a los 16' que le permitió abrir el marcador. Sin embargo, Italia reaccionó y encontró el empate a los 40' gracias a Moise Kean.

Italia festej&oacute; sobre la hora ante Israel en las Eliminatorias.

Italia festejó sobre la hora ante Israel en las Eliminatorias.

La segunda mitad fue un torbellino. Dor Peretz volvió a poner en ventaja a Israel a los 7', Kean volvió a empatar dos minutos después, Politano apareció para encaminar la remontada italiana, que se consolidó con Raspadori, quien marcó el 4-2 a los 36'.

Sin embargo, cuando parecía todo definido, los visitantes se complicaron solos: un autogol de Bastoni y otro tanto de Peretz igualaron el marcador 4-4 sobre el cierre. Pero el dramatismo no terminó ahí. En tiempo de descuento, un centro de Tonali terminó colándose sin desvíos en el arco de Israel, decretando el 5-4 definitivo.

Embed - ITALIA PROTAGONIZÓ EL PARTIDO DEL 2025 SOÑANDO CON EL MUNDIAL | Israel 4-5 Italia | RESUMEN

Con este resultado, Italia alcanzó los 9 puntos y se colocó segundo en el Grupo I, igualando la línea de Israel pero con un partido menos, mientras que primero se encuentra Noruega con 12 unidades en cuatro encuentros disputados.

La jornada de Eliminatorias en Europa

En el Grupo B Suiza goleó a Eslovenia y consiguió su segunda victoria llegando a los 6 puntos. Los goles los convirtieron Nico Elvedi, Dan Ndoye y Breel Embolo en los primeros 45' de juego.

Embed - GOLEADA SUIZA PARA SEGUIR SOÑANDO CON EL MUNDIAL 2026 | Suiza 3-0 Eslovenia | RESUMEN

En el otro encuentro del grupo, Kosovo superó a Suecia y alcanzó las tres unidades al igual que su contrincante. Los goles los convirtieron Elvis Rexhbecaj y Vedat Muriqi.

Embed - KOSOVO DOMINÓ ANTE SUECIA Y COSECHÓ SU PRIMERA VICTORIA | Kosovo 2-0 Suecia | RESUMEN

Con estos resultados el Grupo B quedó con Suiza en la primera posición, Kosovo y Suecia empatados con tres unidades y Eslovenia último sin puntos.

Embed - PALIZA DANESA EN EL PIREO PARA LIDERAR EL GRUPO C | Grecia 0-3 Dinamarca | RESUMEN

En el Grupo C, Dinamarca tomó el mando tras vencer 3-0 a Grecia, llegar a 4 puntos y colocarse como líder del grupo junto con Escocia que superó a Bielorrusia por 2-0.

Embed - LOS CROATAS GOLEARON Y MANTIENEN PUNTAJE IDEAL DE CARA AL MUNDIAL | Croacia 4-0 Montenegro | RESUMEN

Por último, en el Grupo L, Croacia goleó 4-0 a Montenegro alargando su racha de victorias para llegar a las 12 unidades en 4 partidos, alcanzando a República Checa que tiene un partido más. Montenegro por su parte disputó su quinto partido y sigue con 6 puntos, al igual que Islas Faroe que supero 1-0 por la mínima a Gibraltar.

Los partidos de este jueves en las Eliminatorias europeas

A las 13

  • Armenia vs. Irlanda
  • Azebaiyán vs. Ucrania

A las 15.45

  • Francia vs. Islandia
  • Chipre vs. Rumania
  • Serbia vs. Inglaterra
  • Hungría vs. Portugal
  • Bosnia vs. Austria
  • Noruega vs. Moldavia
  • Albania vs. Letonia

TV por ESPN y Disney Plus.

