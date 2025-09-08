Salió campeón con Boca, Vélez, Banfield y Lanús, pero jugará para otro equipo argentino tras su retiro

El equipo tiene en sus filas a Pablo Mouche, quien fue el encargado de darle la bienvenida a su ex compañero en Boca: "Quiero presentarles al Tanque, seguramente ya todos lo conocen. Para mí es un honor que esté acá acompañándonos en este proyecto, porque es un amigo, una persona con la que comparto valores. Nos va a dar mucha jerarquía y experiencia".

Santiago Silva aprovechó la oportunidad para manifestar su alegría de volver al fútbol en Argentina: "Es un placer estar acá, poder ayudarlos y que ustedes me ayuden a mí también. Me gusta sumar desde donde me toque. Hoy, estar acá pudiéndolos acompañar es un placer. Que sea lo mejor, a entrenar y trabajar".

En varias oportunidades el jugador uruguayo manifestó sus intenciones de despedirse del fútbol dentro de una cancha y en junio explicó una decisión que podrá llevar adelante en la Copa Potrero: "He decidido jugar hasta fin de año y despedirme de mi etapa como jugador. Quiero hacerlo como viví toda mi vida y mi carrera: entrando a una cancha, compitiendo, empujando y contagiando".

La Copa Potrero se disputará en noviembre, participarán 40 equipos y, por el momento, no ha informado de cuánto dinero serán los premios que entregará.

Santiago Silva en Banfield Santiago Silva salió campeón de manera histórica en Banfield.

Los títulos de Santiago Silva

Torneos locales: En Nacional: Campeonato Uruguayo 2002. En Banfield : Primera División de Argentina Apertura 2009. En Vélez : Primera División de Argentina Clausura 2011. En Boca : Copa Argentina 2012. En Lanús : Copa Sudamericana 2013.



Además consiguió ser goleador del fútbol argentino en dos oportunidades, en Banfield con 14 goles logrando el campeonato Apertura 2009 y en el Apertura 2010 jugando con Vélez (anotó 11 tantos).