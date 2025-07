El último partido del Tanque en la institución fue el 26 de mayo del 2013 y, posteriormente, se convirtió en jugador de Lanús (equipo con el que conquistó la Copa Sudamericana en la temporada 2013).

Pero lo que no muchos sabían es que, en la previa de su llegada al Granate, a Silva lo llamaron desde River. El mismo delantero fue el encargado de revelar esta información en medio de su charla con Rodrigo Rea.

Para comenzar, expresó: “Estuve cerca de jugar en River. Después de irme de Boca. Hubo una oportunidad y decidí no ir. No había nada en el medio. Era directo de Boca a River, me iban a matar. Me había identificado mucho en aquel momento con Boca".

Con toda la bronca. Santiago Silva metió el segundo gol xeneize en el último suspiro del partido. El Tanque rechazó la propuesta de River en 2013.

"Por respeto y no se dio así y lo decidí en ese momento. Siempre fui muy respetuoso con Boca. También con River, tengo muchos conocidos de River. Me parece una institución ejemplar, pero en ese momento decidí no ir", sentenció Silva.