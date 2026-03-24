Lionel Messi llegó al país y por la tarde entrenará con la Selección argentina en el predio de Ezeiza

Lionel Messi ya está en Buenos Aires y entrenará este martes en Ezeiza. El capitán viajó para lo que será el primer acto de la despedida local del seleccionado campeón del mundo antes de su participación en el Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio.
Messi, jugador del Inter Miami, llegó este martes desde Estados Unidos en un vuelo privado y se sumará por la tarde al plantel de la Selección argentina que se entrenará en el predio de la AFA que lleva su nombre en Ezeiza.
Lionel Messi llegó a Ezeiza y esta tarde entrena con la Selección argentina
El astro rosarino llegó a las 6.45 al Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) y de inmediato se trasladó al predio donde el equipo argentino tendrá una práctica desde las 17, (a puertas cerradas), de cara al amistoso internacional que jugará contra su par de Mauritania este viernes (27) en el estadio La Bombonera, del club de Boca Juniors.
Messi su suma a sus compañeros que militan en el fútbol europeo, y que llegaron el lunes al país. Allí se pusieron a las ordenes de Lionel Scaloni: Julián Álvarez, Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico, y Joaquín Panichelli.
Del ámbito local estarán Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta (River), Leandro paredes (Boca), Tomás Palacios (Estudiantes), y Gabriel Rojas (Racing).
Messi y sus más de 900 goles
Lionel Messi regresa a Argentina tras haber logrado un nuevo récord en su carrera deportiva al alcanzar los 900 goles, mientras que, además, viene de convertir un nuevo tanto en el encuentro en el que Inter Miami venció a New York City por 3 a 2 en la quinta fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
El astro argentino también estaría presente en el partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Zambia el próximo martes 31 de marzo y que será el último en suelo nacional antes del Mundial 2026.
Como previa al inicio del Mundial 2026 que se jugará en los tres países de Norteamérica, la Selección argentina se enfrentará a Mauritania el próximo viernes desde las 20.15 en La Bombonera, mientras que el martes 31 de marzo jugará en el mismo estadio ante Zambia.