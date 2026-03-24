Lionel Messi llegó al país y por la tarde entrenará con la Selección argentina en el predio de Ezeiza

futbol-selecciona argentina-fecha fifa-marzo-bienvenida-tapia Desde este lunes comenzaron a llegar los convocados por Scaloni para los amistosos con Mauritania y Zambia. Aquí el presidente de AFA Chiqui Tapia dándole la bienvenida al predio de Ezeiza a Franco Mastantuono.

Messi su suma a sus compañeros que militan en el fútbol europeo, y que llegaron el lunes al país. Allí se pusieron a las ordenes de Lionel Scaloni: Julián Álvarez, Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico, y Joaquín Panichelli.

Del ámbito local estarán Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta (River), Leandro paredes (Boca), Tomás Palacios (Estudiantes), y Gabriel Rojas (Racing).

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Messi y sus más de 900 goles

Lionel Messi regresa a Argentina tras haber logrado un nuevo récord en su carrera deportiva al alcanzar los 900 goles, mientras que, además, viene de convertir un nuevo tanto en el encuentro en el que Inter Miami venció a New York City por 3 a 2 en la quinta fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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El astro argentino también estaría presente en el partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Zambia el próximo martes 31 de marzo y que será el último en suelo nacional antes del Mundial 2026.

Como previa al inicio del Mundial 2026 que se jugará en los tres países de Norteamérica, la Selección argentina se enfrentará a Mauritania el próximo viernes desde las 20.15 en La Bombonera, mientras que el martes 31 de marzo jugará en el mismo estadio ante Zambia.