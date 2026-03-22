Messi marcó su gol 901 en el triunfo del Inter Miami antes de sumarse a la Selección argentina

Lionel Messi llegó a 901 goles en su carrera y ayudó a la victoria del Inter Miami en Nueva York, justo antes de viajar a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina en vistas de los amistosos ante Zambia y Mauritania.
Lionel Messi llegó a 901 goles en su carrera y ayudó a la victoria del Inter Miami en Nueva York, justo antes de sumarse a la Selección argentina.
Lionel Messi llegó a 901 goles en su carrera y ayudó a la victoria del Inter Miami en Nueva York, justo antes de viajar a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina en vistas de los amistosos ante Zambia y Mauritania.
A los 61' el rosarino marcó de tiro libre el segundo gol del Inter Miami en la victoria 3 a 2 como visitante frente al New York City FC, resultado con el que ambos equipos ahora comparten el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS.
En el Yankee Stadium neoyorquino, Gonzalo Luján abrió el marcador para la visita, Nicolás Fernández Mercau igualó para el dueño de casa, Axel Agustín Ojeda puso el 2 a 1 para el New York City, Messi empató casi de inmediato y finalmente, el brasileño Micael definió el partido para el Inter Miami con el único gol del partido que no fue marcado por un argentino.
Además de Messi y Luján, en el Inter Miami no estuvo Rodrigo De Paul, pero jugaron de titulares David Ayala, Mateo Silvetti y Tadeo Allende, e ingresaron Germán Berterame y Facundo Mura. Para los locales, además de Ojeda y Fernández Mercau jugó de arranque el experimentado Maxi Moralez.
Eliminado de la Champions Cup de la Concacaf, Inter Miami se enfocará por ahora en la MLS en la que es el campeón defensor y ahora está segundo en la Conferencia Este.
Los dirigidos por Javier Mascherano tienen 10 puntos en 5 partidos (ganaron 3, empataron 1 y perdieron 1) y comparten la condición de escoltas con su rival de este domingo y a solo 3 puntos del invicto Nashville.