Messi marcó su gol 901 en el triunfo del Inter Miami antes de sumarse a la Selección argentina

A los 61' el rosarino marcó de tiro libre el segundo gol del Inter Miami en la victoria 3 a 2 como visitante frente al New York City FC, resultado con el que ambos equipos ahora comparten el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS.

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En el Yankee Stadium neoyorquino, Gonzalo Luján abrió el marcador para la visita, Nicolás Fernández Mercau igualó para el dueño de casa, Axel Agustín Ojeda puso el 2 a 1 para el New York City, Messi empató casi de inmediato y finalmente, el brasileño Micael definió el partido para el Inter Miami con el único gol del partido que no fue marcado por un argentino.