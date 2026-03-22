Cuánto cuestan y dónde comprar las entradas para ver a la Selección argentina en el amistoso internacional

Según informó oficialmente la AFA, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Selección en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.

Los precios de las entradas

Popular: $90.000

Popular menores: $25.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

Platea baja L: $350.000

Platea media C-D-M: $330.000

Platea media A-B: $350.000

Preferencial: $490.000

Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.

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Un partido especial antes del Mundial 2026

Más allá del la jerarquía del rival, el atractivo principal se centra en la posibilidad de ver nuevamente a la Scaloneta en casa, y se le agrega el plus de que podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue en el país con la camiseta celeste y blanca.

Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación de la Selección argentina en el país.

Amistoso internacional con show musical al cierre

Al término del partido entre la Selección Argentina y Mauritania se realizará un mega show de fuegos artificiales que tendrán luego en vivo a Pablo Lescano y Mala Fama cantando sus hits más conocidos.

Además, luego del partido ante Zambia el 31 de marzo, también habrá acción musical de la mano de Los Totora, Rodrigo Tapari y entre otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días.