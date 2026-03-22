Cuánto cuestan y dónde comprar las entradas para ver a la Selección argentina en el amistoso internacional

El próximo viernes 27 la Selección argentina que dirige Lionel Scaloni disputará un encuentro amistoso ante su par africano de Mauritania, en el marco de la Fecha FIFA y como preparación para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
En el penúltimo amistoso internacional de la Selección argentina, antes del Mundial 2026, ya se conoce el precio y sitio de venta de entradas
El próximo viernes 27 la Selección argentina que dirige Lionel Scaloni disputará un encuentro amistoso ante su par africano de Mauritania, en el marco de la Fecha FIFA y como preparación para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El amistoso internacional se desarrollará en el estadio de Boca Juniors -La Bombonera-, a partir de las 20.15, y que será la penúltima oportunidad de ver al equipo antes del Mundial 2026.
La venta de entradas para el ensayo pre- mundialista comienza este lunes (23 de marzo), desde las 10, en el sitio web www.deportick.com. El canje se realizará desde el martes (24) y hasta el jueves (26) en boleterías del estadio Tomás A. Ducó del club Huracán de Parque Patricios, de 9 a 15.
Según informó oficialmente la AFA, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Selección en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.
Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.
Más allá del la jerarquía del rival, el atractivo principal se centra en la posibilidad de ver nuevamente a la Scaloneta en casa, y se le agrega el plus de que podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue en el país con la camiseta celeste y blanca.
Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación de la Selección argentina en el país.
Al término del partido entre la Selección Argentina y Mauritania se realizará un mega show de fuegos artificiales que tendrán luego en vivo a Pablo Lescano y Mala Fama cantando sus hits más conocidos.
Además, luego del partido ante Zambia el 31 de marzo, también habrá acción musical de la mano de Los Totora, Rodrigo Tapari y entre otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días.