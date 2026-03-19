Pulgar arriba para la Selección argentina: FIFA y un permiso "de excepción" para el amistoso con Guatemala

El ente mundial autorizó de manera "excepcional" al conjunto de Concacaf, quien a fines del corriente mes de marzo jugará dos partidos amistosos, en dos continentes diferentes: uno en Europa y el otro en América.

Con este inconveniente solucionado, ahora AFA trabaja a contrarreloj para intentar cerrar otro partido amistoso. A falta de la confirmación oficial, todo indica que la Albiceleste se mediría con Honduras.

La Bombonera La Bombonera albergará el amistoso ante Guatemala.

El encuentro sería el 27 de marzo y tendría como escenario, al igual que el cotejo ante Guatemala, a La Bombonera. La última vez que la Selección argentina hizo de local en el estadio de Boca fue el 19 de noviembre del 2024, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Aquella jornada la Albiceleste venció a Perú por la mínima diferencia con el gol de Lautaro Martínez. Anteriormente, en el mismo ciclo mundialista, había perdido con Uruguay por 2-0 (en la quinta fecha).

Uno por uno, los convocados a la Selección Argentina

A continuación repasamos los nombres elegidos por Lionel Scaloni:

Arqueros

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas

Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Thiago Almada.

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