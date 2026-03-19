Pulgar arriba para la Selección argentina: FIFA y un permiso "de excepción" para el amistoso con Guatemala

La Selección argentina recibió el visto bueno de FIFA y podrá jugar su partido amistoso ante Guatemala. Luego de que se sembraran dudas sobre la realización del encuentro, AFA se movió rápidamente, el ente madre levantó el pulgar y finalmente el duelo se jugará el próximo 31 de marzo en La Bombonera.
¿Por qué podía suspenderse el cotejo? El inconveniente era reglamentario. Las normas prohíben que un seleccionado juegue en dos continentes distintos durante la misma ventana (el elenco de Concacaf jugará ante Argelia, el 27 de marzo, en Italia).
La Selección argentina jugará con Guatemala
Guatemala recibió el pulgar arriba por parte de FIFA y, de esta manera, podrá seguir adelante con su organización para viajar a La Bombonera al amistoso ante la Selección argentina.
El ente mundial autorizó de manera "excepcional" al conjunto de Concacaf, quien a fines del corriente mes de marzo jugará dos partidos amistosos, en dos continentes diferentes: uno en Europa y el otro en América.
Con este inconveniente solucionado, ahora AFA trabaja a contrarreloj para intentar cerrar otro partido amistoso. A falta de la confirmación oficial, todo indica que la Albiceleste se mediría con Honduras.
El encuentro sería el 27 de marzo y tendría como escenario, al igual que el cotejo ante Guatemala, a La Bombonera. La última vez que la Selección argentina hizo de local en el estadio de Boca fue el 19 de noviembre del 2024, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Aquella jornada la Albiceleste venció a Perú por la mínima diferencia con el gol de Lautaro Martínez. Anteriormente, en el mismo ciclo mundialista, había perdido con Uruguay por 2-0 (en la quinta fecha).
Uno por uno, los convocados a la Selección Argentina
A continuación repasamos los nombres elegidos por Lionel Scaloni: