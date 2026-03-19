Peligra el amistoso de la Selección argentina frente a Guatemala: el específico motivo

Sin embargo, el cruce entre la Selección argentina y el equipo de la CONCACAF podría suspenderse por un motivo que no había sido tenido en cuenta hasta el momento. El encuentro, sobre el que hoy se cierne un manto de duda, estaba pactado para el próximo 31 de marzo en la Bombonera, en la significaría la despedida de Argentina del equipo de Lionel Scaloni antes de la cita mundialista.

Selección argentina La Selección argentina busca resolver los rivales de la ventana FIFA de fines de marzo.

El motivo por el que peligra el amistoso entre la Selección argentina y Guatemala

El inconveniente radicaría en un inciso del reglamento de la FIFA que prohíbe expresamente que una Selección juegue en dos continentes distintos durante la misma fecha estipuladas para duelos internacionales (fecha FIFA). Este ítem se presenta como una dificultad debido a que Guatemala tiene acordado un amistoso previo al cotejo frente a la Selección argentina con Argelia, el 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris, en Italia.