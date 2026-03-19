Peligra el amistoso de la Selección argentina frente a Guatemala: el específico motivo

La Asociación del Fútbol Argentino trabaja a contrarreloj para terminar de definir los detalles de la ventana FIFA que la Selección argentina disputará la próxima semana, entre el 23 y el 31 de marzo. Tras la cancelación de la Finalissima, la Albiceleste acordó medirse en un enfrentamiento amistoso contra Guatemala.
Sin embargo, el cruce entre laSelección argentina y el equipo de la CONCACAF podría suspenderse por un motivo que no había sido tenido en cuenta hasta el momento. El encuentro, sobre el que hoy se cierne un manto de duda, estaba pactado para el próximo 31 de marzo en la Bombonera, en la significaría la despedida de Argentina del equipo de Lionel Scaloni antes de la cita mundialista.
El motivo por el que peligra el amistoso entre la Selección argentina y Guatemala
El inconveniente radicaría en un inciso del reglamento de la FIFA que prohíbe expresamente que una Selección juegue en dos continentes distintos durante la misma fecha estipuladas para duelos internacionales (fecha FIFA). Este ítem se presenta como una dificultad debido a que Guatemala tiene acordado un amistoso previo al cotejo frente a la Selección argentina con Argelia, el 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris, en Italia.
Para resolver esta encrucijada, la Federación guatemalteca cursó un pedido especial para que la FIFA le permita disputar el amistoso con la Argentina exceptuando la regla del máximo ente rector.
Aparte de este altercado, la AFA busca cerrar otro amistoso internacional para el día 27 de marzo, fecha en que estaba estipulada la Finalissima contra España que finalmente se suspendió. Aún se desconoce el rival pero es un hecho que el órgano rector de nuestro fútbol se mueve para conseguir rodaje para el combinado nacional.