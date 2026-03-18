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Estadio confirmado: dónde jugará la Selección argentina su último partido en el país antes de la Copa del Mundo 2026

La Selección argentina se medirá ante Guatemala el próximo 31 de marzo en el último amistoso en territorio nacional, previo a la Copa del Mundo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Selección argentina se depedirá de su público ante Guatemala. 

La Selección argentina se depedirá de su público ante Guatemala. 

La Selección argentina se medirá ante Guatemala el próximo 31 de marzo en el último partido en el país antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Tras la cancelación de la Finalissima ante España, el combinado nacional confirmó un amistoso previo al comienzo de la cita mundialista.

Con la fecha y el rival confirmados, restaba conocer el estadio en el que la Selección argentina se despediría del público argentino antes de viajar a la Copa del Mundo para defender el título obtenido en Qatar 2022. Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el escenario en el que la Albiceleste se medirá ante Guatemala.

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La Selección argentina se despedirá del país en la Bombonera.

El estadio elegido por la AFA para que la Selección argentina juegue su último partido antes de la Copa del Mundo 2026

El Monumental no pudo ser opción para albergar a la Selección argentina en su última cita antes en Argentina antes del Mundial debido a los recitales de AC/DC programados para esa fecha en la que se disputará la ventana FIFA.

En este contexto, la AFA se puso en campaña para definir el estadio en el que la Selección argentina de Lionel Scaloni recibiría a Guatemala en el último amistoso en el país previo a la Copa de Mundo 2026.

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La Bombonera ser&aacute; el lugar en que la Selecci&oacute;n argentina se despida del pa&iacute;s antes de la Copa del Mundo 2026 ante Guatemala.&nbsp;

La Bombonera será el lugar en que la Selección argentina se despida del país antes de la Copa del Mundo 2026 ante Guatemala.

El estadio elegido finalmente es La Bombonera, casualmente el lugar en el que la Albiceleste se despidió de Argentina en la antesala de Qatar 2022. Aquel día, la Selección argentina venció 3 a 0 a Venezuela en la Boca con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi por el cierre de las Eliminatorias rumbo al campeonato del mundo que finalmente coronó al equipo de Lionel Scaloni.

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