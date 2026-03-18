Estadio confirmado: dónde jugará la Selección argentina su último partido en el país antes de la Copa del Mundo 2026

Con la fecha y el rival confirmados, restaba conocer el estadio en el que la Selección argentina se despediría del público argentino antes de viajar a la Copa del Mundo para defender el título obtenido en Qatar 2022. Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el escenario en el que la Albiceleste se medirá ante Guatemala.

Lionel Messi despedida La Selección argentina se despedirá del país en la Bombonera.

El estadio elegido por la AFA para que la Selección argentina juegue su último partido antes de la Copa del Mundo 2026

El Monumental no pudo ser opción para albergar a la Selección argentina en su última cita antes en Argentina antes del Mundial debido a los recitales de AC/DC programados para esa fecha en la que se disputará la ventana FIFA.