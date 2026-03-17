Selección argentina: por qué el Monumental no será la sede del amistoso ante Guatemala

Finalissima suspendida y amistoso para la Selección argentina

En su web oficial, la AFA dio a conocer la decisión de jugar ante Guatemala. "Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio", informaron.

De esta manera, solo resta esperar que pasen las horas para conocer cuál será la sede del partido de la Selección argentina. Si es en Buenos Aires, la Bombonera se perfila para ser quien albergue el encuentro.

La última vez que la Albiceleste hizo de local en el estadio de Boca fue el 19 de noviembre del 2024, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Selección argentina La Selección argentina tendrá su partido despedida en el país. Será el último en tierras nacionales antes del Mundial 2026.

Aquella jornada la Selección argentina venció a Perú por la mínima diferencia con el gol de Lautaro Martínez. Anteriormente, en el mismo ciclo mundialista, había perdido con Uruguay por 2-0 (en la quinta fecha).

Sin partidos contra europeos

La suspensión de la Finalissima no solamente alteró el calendario. Con el amistoso ante Guatemala confirmado, la Selección argentina llegará a la máxima cita sin partidos ante rivales europeos en el ciclo mundialista, por primera vez en su historia.

Para reencontrarnos con el último duelo ante un equipo de UEFA, debemos retroceder hasta la histórica final de Qatar 2022. Aquel 18 de diciembre el equipo de Lionel Scaloni venció a Francia por penales y se consagró campeón del mundo.