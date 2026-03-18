Con pie afuera del Mundial 2026: los que no fueron citados por Scaloni a la Selección argentina
Salvo excepciones, entre los 28 citados por Lionel Scaloni para el amistoso con Guatemala y un par de ausentes por lesión estarán los 26 que defenderán el título en el Mundial 2026
Por UNO
Salvo excepciones, entre los 28 citados por Lionel Scaloni para el amistoso con Guatemala y un par de ausentes por lesión estarán los 26 jugadores de la Selección argentina que defenderán el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
A los 28 elegidos para trabajar durante toda la semana que viene en el predio de Ezeiza hay que agregar a 3 jugadores que son convocados habitualmente por el DT, dos de ellos campeones del mundo y 3 fueron protagonistas de la Copa América 2024: Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso, ausente en el Mundial Qatar 2022 por una lesión de último momento.
La convocatoria de Juan Musso lo pone por delante de Walter Benítez y Facundo Cambeses en la disputa por ser el tercer arquero detrás de Dibu Martínez y Gerónimo Rulli.
Otro que había sido citado el año pasado y está haciendo muchos goles en Europa es Joaquín Panichelli, pero en esta lista el DT ratificó que considera por encima al Flaco López.
Marcos Acuña está buscando retornar a su mejor nivel y ser la alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. Allí compite con Gabriel Rojas y otro candidato es el Colo Barco, aunque viene jugando más de mediocampista.
También hay que descartar por sus lesiones a Juan Foyth y Valentín Carboni mientras que otro que casi no tiene chances de Paulo Dybala.
Los convocados por Scaloni
Los jugadores que Scaloni no convocó y están casi afuera del Mundial 2026