Con pie afuera del Mundial 2026: los que no fueron citados por Scaloni a la Selección argentina

A los 28 elegidos para trabajar durante toda la semana que viene en el predio de Ezeiza hay que agregar a 3 jugadores que son convocados habitualmente por el DT, dos de ellos campeones del mundo y 3 fueron protagonistas de la Copa América 2024: Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso, ausente en el Mundial Qatar 2022 por una lesión de último momento.

Panichelli

La convocatoria de Juan Musso lo pone por delante de Walter Benítez y Facundo Cambeses en la disputa por ser el tercer arquero detrás de Dibu Martínez y Gerónimo Rulli.