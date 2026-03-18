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Rumbo al Mundial 2026

Con pie afuera del Mundial 2026: los que no fueron citados por Scaloni a la Selección argentina

Salvo excepciones, entre los 28 citados por Lionel Scaloni para el amistoso con Guatemala y un par de ausentes por lesión estarán los 26 que defenderán el título en el Mundial 2026

Por UNO
Scaloni eligió a 28 jugadores y descartó a varios.

Scaloni eligió a 28 jugadores y descartó a varios.

Salvo excepciones, entre los 28 citados por Lionel Scaloni para el amistoso con Guatemala y un par de ausentes por lesión estarán los 26 jugadores de la Selección argentina que defenderán el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

A los 28 elegidos para trabajar durante toda la semana que viene en el predio de Ezeiza hay que agregar a 3 jugadores que son convocados habitualmente por el DT, dos de ellos campeones del mundo y 3 fueron protagonistas de la Copa América 2024: Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso, ausente en el Mundial Qatar 2022 por una lesión de último momento.

Panichelli

La convocatoria de Juan Musso lo pone por delante de Walter Benítez y Facundo Cambeses en la disputa por ser el tercer arquero detrás de Dibu Martínez y Gerónimo Rulli.

Otro que había sido citado el año pasado y está haciendo muchos goles en Europa es Joaquín Panichelli, pero en esta lista el DT ratificó que considera por encima al Flaco López.

Marcos Acuña está buscando retornar a su mejor nivel y ser la alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. Allí compite con Gabriel Rojas y otro candidato es el Colo Barco, aunque viene jugando más de mediocampista.

También hay que descartar por sus lesiones a Juan Foyth y Valentín Carboni mientras que otro que casi no tiene chances de Paulo Dybala.

Los convocados por Scaloni

scaloni lista

Los jugadores que Scaloni no convocó y están casi afuera del Mundial 2026

  • Walter Benítez
  • Kevin Mac Allister
  • Facundo Medina
  • Aníbal Moreno
  • Alan Varela
  • Equi Fernández
  • Franco Mastantuono
  • Alejandro Garnacho
  • Kevin Lomónaco
  • Mariano Troilo
  • Lautaro Rivero
  • Julio Soler
  • Matías Moreno
  • Enzo Barrenechea
  • Claudio Echeverri
  • Ángel Correa
  • Emiliano Buendía

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