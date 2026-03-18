Con un ex Independiente Rivadavia, Scaloni dio la última lista de la Selección argentina antes del Mundial 2026

Los elegidos por Scaloni para pelear por un lugar en la mitad de la cancha fueron Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios.

Gianluca Prestianni

Por último, los delanteros que dirán presente serán Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

Entre estos 28 convocados, y algún ausente por lesión, Scaloni definirá los 26 jugadores que defenderán el título.

Lautaro Martínez, el gran ausente de la lista de la Selección argentina

El gran ausente de la convocatoria es el delantero Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión hace unas semanas jugando para el Inter de Italia y todavía no se recuperó al 100%.

El amistoso frente a Guatemala será el último partido de la Selección argentina antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde irá en busca de su cuarta estrella que le permita igualar a Italia y Alemania y quedar a solo una de Brasil.

La última lista antes del Mundial 2026

En este fecha FIFA, Argentina iba a disputar la Finalissima ante España en Qatar, pero se suspendió por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encontrar una nueva sede.

Después de esta fecha FIFA la Selección volverá a reunirse para jugar con México y Honduras en Estados Unidos, en los 15 días previos al inicio del Mundial.