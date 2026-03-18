El gol 900 de Messi llegó en el Inter Miami y por la Champions Cup de la Concacaf

Lionel Messi convirtió el gol número 900 de su carrera y por ahora el Inter Miami se clasifica a los cuartos de final de la Champions Cup de la Concacaf, la única competencia en la que participó y aún no ha podido ganar.
Lionel Messi convirtió el gol número 900 de su carrera y por ahora el Inter Miami se clasifica a los cuartos de final de la Champions Cup de la Concacaf
Lionel Messi convirtió el gol número 900 de su carrera y por ahora el Inter Miami se clasifica a los cuartos de final de la Champions Cup de la Concacaf, la única competencia en la que participó y aún no ha podido ganar.
A los 7' del encuentro de vuelta de la serie (la ida fue 0 a 0) el capitán de la Selección argentina marcó la conquista que venía esperando en los últimos partidos.
En el Inter Miami, además de Messi, fueron titulares Facundo Mura, Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Germán Berterame, luego Javier Mascherano hizo ingresar a Mateo Silvetti, mientras que para Nashville actúa Cristian Espinoza.
Para Messi y el Inter Miami, la Champions Cup no es un simple desafío sino que es la chance de ganar un torneo continental oficial, algo inédito para el rosarino y para el club después de haber obtenido juntos la Leagues Cup, el Supporter's Shield y la MLS Cup.
Lionel Messi alcanzó los 900 goles con 38 años y justo el mismo día en el que Lionel Scaloni lo convocó para la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.
La Pulga no ha querido afirmar que estará en la máxima cita futbolística, pero esta convocatoria despeja prácticamente todas las dudas sobre su participación en su sexto Mundial después de haber jugado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Los 900 goles de Messi
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