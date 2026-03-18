El gol 900 de Messi llegó en el Inter Miami y por la Champions Cup de la Concacaf

Para Messi y el Inter Miami, la Champions Cup no es un simple desafío sino que es la chance de ganar un torneo continental oficial, algo inédito para el rosarino y para el club después de haber obtenido juntos la Leagues Cup, el Supporter's Shield y la MLS Cup.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/2034408536764006798&partner=&hide_thread=false ¡900 veces Lionel Messi! pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Messi y sus 900 goles antes de su sexto Mundial

Lionel Messi alcanzó los 900 goles con 38 años y justo el mismo día en el que Lionel Scaloni lo convocó para la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.

La Pulga no ha querido afirmar que estará en la máxima cita futbolística, pero esta convocatoria despeja prácticamente todas las dudas sobre su participación en su sexto Mundial después de haber jugado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Los 900 goles de Messi

672 en el Barcelona

115 en la Selección argentina

81 en el Inter Miami

32 en el PSG

Los octavos de final de la Concachampions

Partidos de ida

Philadelphia 0 - América 1

Nashville 1 - Inter Miami 1

Los Ángeles Galaxy 3 - Mount Pleasant 0

San Diego FC 3 - Toluca 2

Cincinnati 3 - Tigres 0

Whitecaps 0 - Seattle Sounders 3

Ya jugaron