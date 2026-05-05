Independiente Rivadavia busca la clasificación a octavos de final de la Libertadores ante Fluminense en el Malvinas

El partido se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente Rivadavia está en el mejor momento de su historia y llega a este enfrentamiento como líder de su zona de la Copa Libertadores, está arriba en la tabla Anual de la Liga Profesional y además jugará el próximo sábado ante Unión en el Gargantini por los octavos de final del Torneo Apertura.

Inclusive se asegurará la clasificación a los octavos de final si le gana al equipo brasileño, aunque también podría lograrlo con un empate y en caso de que haya igualdad en el partido entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.

Mientras que Fluminense anda muy mal en la Copa Libertadores, en la que solo sumó un punto en sus primeras tres presentaciones.

Los dirigidos por el argentino Luis Zubeldía están obligados a conseguir un buen resultado, porque sino podrían empezar a despedirse muy tempranamente del torneo de clubes más importante de América.

berti Berti es uno de los responsables del gran momento de la Lepra. Foto: Martín Pravata/UNO

Las probables formaciones de Independiente Rivadavia y Fluminense:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

Hora: 21:30.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.