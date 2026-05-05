Kylian Mbappé en la picota: crearon una APP para peticionar su salida del Real Madrid y ya votaron millones

Uno de los factores que ha causado el hartazgo de los madridistas que han votado en la APP Mbappé Out está centrado en las lesiones que sufre en momentos claves el delantero de fue adquirido por una cifra que rondó los 100 millones de euros, y con un salario anual de 20 millones. Además se le achaca que su mente y aspiraciones están centradas en el Mundial 2026 donde buscará revancha tras perder la anterior final contra Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sport/status/2051672828361974153&partner=&hide_thread=false Se dispara la campaña 'Mbappé Out':



¡Más de un millón de firmas pidiendo que se vaya del Madrid!



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Otra de las broncas es de data más reciente y se refiere a su viaje a Italia con su novia, en pleno período de recuperación de la lesión en su pierna izquierda, que sufrió el pasado 24 de abril frente al Betis y que no le permitirá disputar este próximo domingo 10 el clásico frente al Barcelona.

Kylian Mbappé (1) Las bajas por lesiones en momentos claves de competencia del Real madrid, han generado un clima adverso hacia el francés por parte de los hinchas Merengues.

Las imágenes que se difundieron en la redes sociales y que lo muestran disfrutando de su viaje a Cagliari, capital de Cerdeña, Italia, junto a Ester Expósito, donde los Merengues sospechan que la lesión ha sido exagerada para descansar y enfocarse en la Copa Mundial de Fútbol a disputarse desde el 11 de junio en forma tripartita en México, Estados Unidos y Canadá.