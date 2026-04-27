Arde el Real Madrid tras una nueva lesión de Kylian Mbappé a 45 días del Mundial

La lesión de Kylian Mbappé a 45 días del Mundial

Fue el propio club español quien comunicó el parte médico donde indicaron qué lesión sufrió el delantero campeón del mundo, aunque no lograron precisar cuánto tiempo deberá estar fuera del campo de juego.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", informó la Casa Blanca del fútbol.

De esta manera no estará presente en la visita al Espanyol aunque se espera que regrese para enfrentar al Barcelona en el Camp Nou en un partido que será clave en la lucha por el título; más allá que el panorama es desalentador porque el conjunto catalán sacó una ventaja de 11 puntos con 15 en juego.

Kylian Mbappé En Real Madrid hay polémica por la lesión de Kylian Mbappé.

El dilema que tiene Mbappé en el Real Madrid

Kylian Mbappé es consciente que la Liga de España está practicamente perdida y con la posibilidad que el Real Madrid deba hacerle el pasillo de campeón al Barcelona en el Camp Nou o que, quizás, el conjunto catalán de la vuelta olímpica en sus caras si consiguen un resultado positivo frente al equipo blanco.

Frente a la lesión todo indica que el francés no desea apurar los tiempos de recuperación y, de esta manera, da por finalizada su temporada en el Real Madrid cuando aún quedan cinco fechas por disputarse y teniendo en cuenta que el Mundial inicia en tan solo 45 días.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé llegó a los 100 partidos con el Real Madrid.

Sin embargo, la dirigencia del equipo español no ve con buenos ojos que su máxima figura comience sus vacaciones y se cuide para la cita máxima cuando son ellos quienes pagan su sueldo. Es por eso que el equipo presidido por Florentino Pérez le solicitará al delantero francés que se recupere para jugar el clásico.

En cuanto a los hinchas también se generaron dos vertientes: mientras que los del Real Madrid acusan a Mbappé de borrarse, los de Francia aconsejan que se cuide así llega en óptimas condiciones al Mundial.

Ahora la pelota quedará en los pies de Kylian Mbappé quien tendrá que afrontar una decisión que, sin dudas, no dejará a todos contentos.