Australia dio la sorpresa y le ganó a Turquía en Vancouver por el Grupo D del Mundial 2026

El equipo europeo llegaba con la expectativa de pelear por la clasificación a los octavos de final, de la mano de figuras como Arda Güler y Hakan Çalhanolu.

Sin embargo, se encontró con una Australia ordenada, intensa y dispuesta a aprovechar cada error rival.

australia-mundial1 Australia festeja con su gente el triunfazo ante Turquía.

Durante los primeros minutos, los turcos generaron las situaciones más peligrosas. Güler obligó al arquero Patrick Beach a intervenir en varias ocasiones.

Pero apareció la velocidad de Nestory Irankunda para cambiar el rumbo del partido. A los 27 minutos, el joven delantero australiano recibió un pase profundo de Paul Okon-Engstler, ganó en velocidad por la banda izquierda, se metió en el área y definió con precisión ante la salida del arquero Ugurcan Cakir para establecer el 1-0.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Vincenzo Montella monopolizó el balón y buscó el empate por todos los medios, pero el arquero Patrick Beach fue una de las figuras de la cancha con varias intervenciones decisivas para sostener la ventaja.

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Cuando Turquía estaba completamente lanzada al ataque, Australia encontró espacios para liquidar el encuentro.

A los 30 minutos del complemento, Connor Metcalfe tomó la pelota fuera del área y sacó un fuerte remate que se transformó en el 2-0 definitivo. El gol terminó de sentenciar una noche histórica para los Socceroos.

En el otro encuentro de la zona, Estados Unidos goleó a Paraguay por 4-1, por lo que australianos y estadounidenses quedaron como líderes tras la primera fecha.

Ahora ambos seleccionados se enfrentarán en un duelo que podría resultar determinante para la clasificación a los octavos de final.