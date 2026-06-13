Pura nostalgia: el posteo de Messi antes de jugar su sexto Mundial con la Selección argentina

El astro Lionel Messi hizo un posteo este sábado en las redes sociales cuando es inminente que juegue su sexto Mundial con la Selección argentina. Leo, quien el 24 de junio cumplirá 39 años, cumplirá un hito más en su carrera.
Lionel Messi dejó un mensaje en las redes sociales cuando es inminente que juegue su sexto Mundial con la Selección argentina
El astro Lionel Messi hizo un posteo este sábado en las redes sociales cuando es inminente que juegue su sexto Mundial con la Selección argentina. Leo, quien el 24 de junio cumplirá 39 años, cumplirá un hito más en su carrera.
El martes a las 22 en Kansas el elenco nacional se medirá ante Argelia por la primera fecha del Grupo J, que también integran Austria y Jordania y allí estará Messi.
Las imágenes muestran a un joven de 18 años en Alemania 2006 hasta el veterano campeón del mundo que llega al torneo de 2026, y entre ellas destaca una fotografía junto a Diego Armando Maradona, quien fue entrenador albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010, en un guiño emotivo al ídolo fallecido en noviembre de 2020.
La Pulga publicó una serie de fotos con sus participaciones en las Copas del Mundo. "2006-2026", dijo el jugador del Inter Miami de Estados Unidos, que 20 años atrás tuvo su estreno en Alemania 2006, luego jugó el de Sudáfrica 2010 dirigido por Diego Armando Maradona, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde ganó el título.
El Mundial 2026 será el sexto para La Pulga, un gran récord que comparte con Cristiano Ronaldo, de Portugal y con Guillermo Ochoa, de México. Por eso lucirá una insignia especial en su camiseta.
Messi quiere convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Por ahora el máximo anotador es el alemán Miroslav Klose, con 16. Lo siguen el brasileño Ronaldo, con 15, y otro teutón: Gerd Müller, con 14. Messi está cuarto, con 13, al igual que el francés Just Fontaine.
El capitán albiceleste convirtió un gol en Alemania, ninguno en Sudáfrica, cuatro en Brasil, uno en Rusia y siete en Qatar. Aunque Kylian Mbappé, de 27 años, tiene 13 conquistas y también compite con Leo.