Pura nostalgia: el posteo de Messi antes de jugar su sexto Mundial con la Selección argentina

La Pulga publicó una serie de fotos con sus participaciones en las Copas del Mundo. "2006-2026", dijo el jugador del Inter Miami de Estados Unidos, que 20 años atrás tuvo su estreno en Alemania 2006, luego jugó el de Sudáfrica 2010 dirigido por Diego Armando Maradona, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde ganó el título.

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El Mundial 2026 será el sexto para La Pulga, un gran récord que comparte con Cristiano Ronaldo, de Portugal y con Guillermo Ochoa, de México. Por eso lucirá una insignia especial en su camiseta.

Messi buscará ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Messi quiere convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Por ahora el máximo anotador es el alemán Miroslav Klose, con 16. Lo siguen el brasileño Ronaldo, con 15, y otro teutón: Gerd Müller, con 14. Messi está cuarto, con 13, al igual que el francés Just Fontaine.

El capitán albiceleste convirtió un gol en Alemania, ninguno en Sudáfrica, cuatro en Brasil, uno en Rusia y siete en Qatar. Aunque Kylian Mbappé, de 27 años, tiene 13 conquistas y también compite con Leo.