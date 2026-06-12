La historia de Lionel Messi ayuda a detectar una enfermedad poco frecuente en Mendoza

colegio san jorge mundial 2026 escuelas niños messi El caso de Lionel Messi ayudó a poner en agenda una enfermedad poco frecuente que afecta a unos 20 niños al año en Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

"El tratamiento no es para lograr una ventaja deportiva ni para que un niño sea más alto de lo que le corresponde genéticamente. Lo que buscamos es corregir un déficit hormonal y permitir que alcance la talla esperada según su rango genético", aclaró la especialista.

La importancia de los controles pediátricos

Según López Avellaneda, la principal herramienta para detectar el problema son los controles periódicos de niño sano que realizan los pediatras.

A través de las curvas de crecimiento, los profesionales pueden detectar cuándo un niño no evoluciona al ritmo esperado para su edad y derivarlo a un especialista para realizar los estudios correspondientes.

"Muchas veces el diagnóstico comienza porque el pediatra observa que el crecimiento se desaceleró o que el niño se aparta de la curva que venía siguiendo", indicó.

Pacientes junto a sus seres queridos en el Hospital Notti. El Servicio de Endocrinología del Hospital Notti realiza el tratamiento de la hormona de crecimiento. Foto: Nicolás Ríos. / DIARIO UNO

La médica señaló que existen algunos signos de alarma a los que las familias deben prestar atención. Entre ellos, que el niño no cambie de talla durante un período prolongado, que no aumente el número de calzado con el paso de los años o incluso que hermanos menores terminen siendo más altos pese a tener menos edad.

Un tratamiento largo y costoso

Una vez confirmado el diagnóstico, comienza un tratamiento que suele extenderse durante varios años.

Consiste en la aplicación diaria de hormona de crecimiento mediante inyecciones subcutáneas que se colocan antes del descanso nocturno, momento en el que fisiológicamente se produce la mayor liberación de esta hormona.

"Lo que hace el tratamiento es completar el crecimiento que ese niño debería tener según su rango genético esperado", explicó la endocrinóloga.

messi 10 Lionel Messi se sometió a un tratamiento para alcanzar su talla óptima en la niñez. Su historia ayuda a la detección temprana de la enfermedad.

Se trata de una terapia de alto costo, aunque está contemplada dentro de las prestaciones obligatorias de salud.

"La historia de Messi sirve para visibilizar que cualquier niño que tenga este diagnóstico tiene derecho a acceder al tratamiento. No solamente está disponible en el sistema público, sino que también debe ser cubierto por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga", remarcó la especialista.

Un trastorno poco frecuente

Aunque la historia de Messi hizo que la enfermedad se volviera conocida para gran parte de la población, el déficit de hormona de crecimiento es una patología poco frecuente.

De acuerdo con los registros del Hospital Notti, se diagnostican alrededor de 15 nuevos pacientes por año. La incidencia también es baja en el ámbito privado, por lo que los especialistas insisten en la importancia de los controles pediátricos para lograr una detección temprana. Se estima que al año se dan 20 casos en Mendoza, sumando las consultas en clínicas.

Por eso, recomiendan consultar cuando existan dudas sobre la evolución de la talla o el crecimiento de un niño.

Hospital Notti Los especialistas del Notti explicaron la importancia de los controles de niño sano para seguir la curva de crecimiento de los chicos. Nicolás Ríos / Diario UNO

La importancia del descanso, la alimentación y el ejercicio

La médica del Hospital Notti remarcó que el tratamiento debe estar acompañado por hábitos saludables que favorezcan el crecimiento y el desarrollo.

Entre ellos destacó una alimentación equilibrada, la actividad física y, especialmente, un buen descanso nocturno.

"El uso de pantallas durante la noche altera el sueño de los niños y puede afectar la evolución del tratamiento. Esto ocurre porque la mayor liberación de hormona de crecimiento se produce durante el descanso nocturno", explicó López Avellaneda.

La especialista insistió en que el tratamiento médico es fundamental, pero que los hábitos saludables también cumplen un rol clave para alcanzar los resultados esperados.

Un fallo judicial garantizó el acceso al tratamiento

En 2025, la Justicia Federal ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir el 100% del tratamiento de un niño mendocino de 11 años con déficit de hormona de crecimiento.

La compañía sólo reconocía una parte del costo de la medicación, pero una resolución judicial garantizó el acceso total a las inyecciones necesarias para el tratamiento.

El caso tuvo repercusión nacional porque volvió a poner en debate el acceso a una terapia de alto costo que se hizo ampliamente conocida a partir de la historia de Lionel Messi.

Para los especialistas, la experiencia del capitán de la Selección Argentina sigue siendo una referencia valiosa para que las familias conozcan la enfermedad, consulten a tiempo y sepan que existe un tratamiento capaz de cambiar el futuro de los niños.

La vida de Lionel Messi es la prueba de que el acceso a la salud y un tratamiento a tiempo pueden abrir el camino para que un niño desarrolle plenamente sus capacidades y persiga sus sueños.