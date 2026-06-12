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Messi ultima detalles para su sexto Mundial con la música del Indio Solari

Lionel Messi revolucionó las redes sociales al compartir un video de los entrenamientos de la Selección argentina musicalizados con una canción del Indio Solari

Por UNO
Messi iniciará su sexto Mundial este martes.

Messi iniciará su sexto Mundial este martes.

Lionel Messi revolucionó las redes sociales al compartir un video de los entrenamientos de la Selección argentina musicalizados con una canción del Indio Solari, en plena preparación del equipo de Lionel Scaloni para el debut en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El capitán del conjunto argentino eligió “Encuentro con un ángel amateur”, tema que Solari presentó en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y el gesto fue interpretado como un guiño emotivo al ícono del rock nacional fallecido días atrás a los 77 años.

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Messi se ajusta los botines junto a De Paul para iniciar su sexto Mundial.

Messi se ajusta los botines junto a De Paul para iniciar su sexto Mundial.

La publicación no pasó inadvertida entre los hinchas, ya que apareció en medio de la conmoción popular por la muerte del Indio y a pocos días del estreno de la Selección en la Copa del Mundo, donde Messi volverá a liderar al vigente campeón.

El fragmento elegido también generó múltiples lecturas por el contexto deportivo del rosarino, que atraviesa su último Mundial y llega al torneo con una fuerte carga simbólica después de la consagración en Qatar 2022.

El posteo de Lionel Messi

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Lionel Messi y la muerte del Indio Solari

Días atrás, además, se había conocido un audio inédito que Solari le había grabado a Messi, en el que le agradecía por los buenos momentos vividos y lo alentaba a ir por otro título mundial.

Messi ya se había expresado por la muerte del músico con un mensaje breve y sentido en redes sociales. “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, señaló el texto que fue acompañado por una imagen del artista.

La Selección argentina también había homenajeado al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras Lionel Scaloni envió sus condolencias y remarcó que se trataba de “una pérdida importante” para el país.

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