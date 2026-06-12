Messi ultima detalles para su sexto Mundial con la música del Indio Solari

El fragmento elegido también generó múltiples lecturas por el contexto deportivo del rosarino, que atraviesa su último Mundial y llega al torneo con una fuerte carga simbólica después de la consagración en Qatar 2022.

El posteo de Lionel Messi

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Lionel Messi y la muerte del Indio Solari

Días atrás, además, se había conocido un audio inédito que Solari le había grabado a Messi, en el que le agradecía por los buenos momentos vividos y lo alentaba a ir por otro título mundial.

Messi ya se había expresado por la muerte del músico con un mensaje breve y sentido en redes sociales. “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, señaló el texto que fue acompañado por una imagen del artista.

La Selección argentina también había homenajeado al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras Lionel Scaloni envió sus condolencias y remarcó que se trataba de “una pérdida importante” para el país.