Los partidos de este domingo 14 de junio en el Mundial 2026: debutan Alemania y Ecuador

Marruecos Brasil Marruecos y Brasil empataron 1-1 en su debut en el Mundial 2026.

Los partidos de este domingo en el Mundial 2026

La de este domingo será la primera jornada con cinco partidos, recordando que jueves y viernes se jugaron dos encuentros, mientras que el sábado hubo tres.

La acción en un nuevo día del Mundial 2026 iniciará a la 1 (hora de Argentina) con el partido que protagonizarán Australia y Turquía en el BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver.

De esta manera se completará la primera fecha del Grupo D, el cual fue inaugurado con la goleada de Estados Unidos a Paraguay por 4-1.

futbol-eliminatorias 2026-alemania-eslovaquia-nick woltemade

A las 14 llegará el turno de Alemania. Los europeos, cuatro veces campeones del mundo, tendrán su estreno en el Grupo E del Mundial 2026. Los Teutones se verán las caras con Curazao en el NRG Stadium de Houston.

Más tarde, desde las 17, Países Bajos y Japón abrirán la acción en el Grupo F de la Copa del Mundo. El duelo tendrá lugar en el AT&T Stadium de Texas y se puede ver por la pantalla de El Siete.

Costa de Marfil y Ecuador, desde las 20, cerrarán la primera fecha en el Grupo E. El escenario elegido para el encuentro del equipo de Sebastián Beccacece es el Lincoln Financial Field de Filadelfia y será transmitido en vivo por El Siete.

Por último llegará el turno de Suecia y Túnez, quienes cerrarán la primera fecha del Grupo F. El duelo comenzará a las 23 y tendrá lugar en el Estadio BBVA de Nuevo León, México.