Qatar rescató un agónico empate ante Suiza y sumó su primer punto en la historia de la Copa del Mundo

Suiza abrió el marcador en el primer tiempo

Suiza fue claro dominador de los primeros 45 minutos y la diferencia terminó siendo corta por todo lo que creó a lo largo de los primeros 45 minutos.

Pese a ello, la primera de riesgo fue para Qatar. Los anfitriones del anterior Mundial tuvieron la apertura del marcador en los pies de Edmilson, pero no pudo definir con claridad.

Con el correr de los minutos, Suiza fue ganando protagonismo y convirtiendo en figura al arquero qatarí, el máximo responsable de que la diferencia no fuera aún mayor.

El 1-0 llegó a los 16 minutos de la mano de Breel Embolo. Desde los 12 pasos el futbolista del Stade Rennes, de la Ligue 1 de Francia, canjeó por gol su remate.

Embed - ¡¡HISTÓRICO Y AGÓNICO EMPATE de #CATAR ante #SUIZA en LA ÚLTIMA!! | Catar 1–1 Suiza | Resumen

Zakaria, Embolo, Ndoye y Vargas tuvieron la posibilidad de ampliar la diferencia antes del entretiempo, pero arquero de Qatar ahogó estas posibilidades.

Qatar rescató un agónico empate

Durante el complemento Suiza continuó dominando las acciones del juego y Qatar no lograba incomodar el arco defendido por Gregor Kobel.

Los europeos fueron los dueños absolutos de la pelota, pero sin ser tan punzantes como lo hicieron a lo largo de los primeros 45 minutos. Finalmente, terminaron pagando cara esta falta de efectividad.

Qatar, jugado por jugado, se animó en los minutos finales. Primero avisó con un tiro Ahmed Alaa, quien disparó desde afuera del área sin potencia y la pelota terminó en las manos del arquero.

Se jugaba el cuarto minuto de adición cuando un centro desde la izquierda de Homam Al-Amin encontró en el corazón del área la cabeza de Boualem Khoukhi, quien desató la locura del elenco qatarí.

Datos del partido