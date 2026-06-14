Mundial 2026: Escocia superó con lo justo a Haití y es el único puntero del Grupo C

En Boston, ante un estadio prácticamente lleno, John McGinn, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa, marcó el único gol a los 28' del primer tiempo del encuentro en el que los escoceses volvieron a la Copa del Mundo después de 28 años (desde Francia 1998).

escocia 1 Escocia y Haití jugaron ante un gran marco de público en Boston.

Los haitianos no participaban de un Mundial desde hace 52 años (Alemania 1974) y aunque su actuación fue de menor a mayor no les alcanzó para alcanzar al menos el empate.