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Mundial 2026: Escocia superó con lo justo a Haití y es el único puntero del Grupo C

Escocia debutó venciendo a Haití y quedó como único puntero del Grupo C del Mundial 2026 en el que también compiten Brasil y Marruecos.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
McGinn y su típico festejo.

McGinn y su típico festejo.

Escocia debutó venciendo por 1 a 0 a Haití y quedó como único puntero del Grupo C del Mundial 2026 en el que también compiten Brasil y Marruecos.

En Boston, ante un estadio prácticamente lleno, John McGinn, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa, marcó el único gol a los 28' del primer tiempo del encuentro en el que los escoceses volvieron a la Copa del Mundo después de 28 años (desde Francia 1998).

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Escocia y Haití jugaron ante un gran marco de público en Boston.

Escocia y Haití jugaron ante un gran marco de público en Boston.

Los haitianos no participaban de un Mundial desde hace 52 años (Alemania 1974) y aunque su actuación fue de menor a mayor no les alcanzó para alcanzar al menos el empate.

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Para ambos seleccionados el encuentro era especial porque significaba volver a la máxima competencia del fútbol y eso se reflejó en la gran cantidad de hinchas que asistieron al encuentro.

Tras la primera fecha del Grupo C Escocia lidera con 3 puntos, Brasil y Marruecos tienen un punto y Haití cierra las posiciones sin unidades.

Lo que viene en el Grupo C del Mundial 2026

Viernes 19 de junio

  • Escocia vs. Marruecos, en Boston
  • Brasil vs. Haití, en Filadelfia

Miércoles 24 de junio de 2026

  • Escocia vs. Brasil, en Miami
  • Marruecos vs. Haití, Atlanta

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