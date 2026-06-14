Mundial 2026: Escocia superó con lo justo a Haití y es el único puntero del Grupo C

Escocia debutó venciendo por 1 a 0 a Haití y quedó como único puntero del Grupo C del Mundial 2026 en el que también compiten Brasil y Marruecos.
Escocia debutó venciendo a Haití y quedó como único puntero del Grupo C del Mundial 2026 en el que también compiten Brasil y Marruecos.
Escocia debutó venciendo por 1 a 0 a Haití y quedó como único puntero del Grupo C del Mundial 2026 en el que también compiten Brasil y Marruecos.
En Boston, ante un estadio prácticamente lleno, John McGinn, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa, marcó el único gol a los 28' del primer tiempo del encuentro en el que los escoceses volvieron a la Copa del Mundo después de 28 años (desde Francia 1998).
Los haitianos no participaban de un Mundial desde hace 52 años (Alemania 1974) y aunque su actuación fue de menor a mayor no les alcanzó para alcanzar al menos el empate.
Para ambos seleccionados el encuentro era especial porque significaba volver a la máxima competencia del fútbol y eso se reflejó en la gran cantidad de hinchas que asistieron al encuentro.
Tras la primera fecha del Grupo C Escocia lidera con 3 puntos, Brasil y Marruecos tienen un punto y Haití cierra las posiciones sin unidades.
Viernes 19 de junio
Miércoles 24 de junio de 2026